11 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
'Yuvaya Dönüş'...
Japonya'da 2019'u Türk yılı ilan ettiren film.
Gazeteci - yazar ve (TUJIAD) Japonya İş Adamları ile Ekonomik ve Kültürel İşbirliği Derneği Başkanı Erdal Güven'in yazdığı Japonya ile ilgili 8 kitaptan biri olan 'Tahran'dan Kaçış'tan sinemaya uyarlanan 'Yuvaya Dönüş', gösterime 12 Temmuz'da girecek.
Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle Erdal Güven'in yapımcılığında çekilen 'Yuvaya Dönüş'ün genel direktörü Şahin Alpaslan, yönetmeni Hakan Kurşun, başrol oyuncularıysa Furkan Palalı, Burhan Öçal, Ayten Uncuoğlu ve Japon oyuncu Megumi Masaki.
'Yuvaya Dönüş', 2019'u Japonya'da nasıl Türk yılı ilan ettirdi?
Saddam Hüseyin, İran - Irak Savaşı sırasında bütün dünyaya bir açıklama yaparak 'Tahran'ı bombalayacağız. Vatandaşlarınızı şehirden çıkarın' dedi. Tahran'daki Japonya Büyükelçiliği, Türkiye Büyükelçiliği'nden bu konuda yardım istedi. Dönemin başbakanı Turgut Özal'ın talimatıyla THY, Tahran'a kaptan pilotlar Orhan Suyolcu ile Ali Özdemir'in idaresinde bir uçak gönderdi.
Ne var ki Saddam Hüseyin'in verdiği süre sona ermiş, Tahran bombalanmaya başlanmıştı. Orhan Suyolcu ile Ali Özdemir, bombardıman altındaki Tahran Havalimanı'na iniş yaparak 215 Japon vatandaşını Ankara'ya getirdi.
Erdal Güven, 'Tahran'dan Kaçış' adlı kitabında 215 Japon vatandaşının Türkiye'nin girişimiyle kurtarılmasını romanlaştırdı.
Dönemin cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 2008'deki Japonya ziyareti sırasında Erdal Güven'in Japonya ile ilgili yazdığı 8 kitaptan ikisi olan 'Abdülhamit'in Hüzün Gemisi' ile 'Tahran'dan Kaçış'ı Japon İmparatoru Akihito'ya hediye etti.
Erdal Güven, daha sonra romanını Fatih Özcan ile Şeyda Delibaş'a senaryosunu yazdırarak 'Yuvaya Dönüş' adıyla film haline getirdi. Japonya da 34 yıl önce yaşanan geçek bir olayın filme çekilmesinden yola çıkarak 2019'u Türk Yılı ilan etti.
Çekimleri 'Kapadokya'da gerçekleştirilen 'Yuvaya Dönüş', Japonya'da ise gösterime eylülde girecek.
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