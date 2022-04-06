YUVAM hesabı uzaktan açılabilecek

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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun (BDDK) bankalarca kullanılacak uzaktan kimlik tespiti yöntemlerine ve elektronik ortamda sözleşme ilişkisinin kurulmasına ilişkin yönetmelikte değişiklik yapan yönetmelik Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre yurtdışındaki şirket ve gerçek kişilerin Kur Korumalı Mevduat (KKM) imkanından yararlanması için oluşturulan YUVAM hesabı elektronik olarak uzaktan açılabilecek.

Bu şekilde hesap açmak ve açılan hesaplarla ilgili diğer işlemleri yapmak için; TC nüfus cüzdanı, gerçek kişiler için Mavi Kart ya da yakın alan iletişimi özelliği olan pasaport yeterli olacak.

KAMERADAN KİMLİK TESPİTİ

Yönetmeliğe göre görsel kimlik tespiti esnasında kişinin, pasaportunu kameranın önünde yatay veya dikey olarak eğmesi ve müşteri temsilcisinin vereceği talimata göre ilave hareketler yapması sağlanacak. Bu amaçla kişiden, pasaport üzerinde yer alan ögelerin sistem tarafından değişken ve rastgele şekilde belirlenen kısımlarına parmağını koyması istenecek.