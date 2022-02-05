Yuvalarından 25 kilometre uzakta görüntülendi

AA

Yaklaşık 10 gün boyunca aralıklarla etkili olan kar yağışı nedeniyle Çorum'un büyük bölümü karla kaplandı.

AA'nın haberine göre kar kalınlığının 1 metreyi geçtiği kentte yaban hayvanları için Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü, Çorum Belediyesi ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarınca doğaya yem ve ot bırakıldı.

Kösedağı'ndaki Çatak Milli Parkı'nda yaşadığı tahmin edilen 4 karaca ise kendi bölgesinde yiyecek bulamadığı için yuvalarından yaklaşık 25 kilometre uzaklıktaki Gölünyazı Milli Parkı civarında görüldü.

Çorum-Osmancık Yolu Gölünyazı Milli Parkı yakınlarında karın üstünde ilerlemekte zorlanan karacaları gören vatandaşlar, cep telefonlarıyla bu anları kaydetti.