Yusufeli Barajı ile Türkiye'nin hidroelektrik enerji üretim kapasitesi yüzde 2 artacak

DSİ 26. Bölge Müdürlüğü, Artvin'in 70 kilometre güney batısında Çoruh nehri üzerinde inşa edilen Türkiye'nin prestij projelerinden Yusufeli Barajı ve HES inşaatına dair bir video paylaşıldı.
Yusufeli barajına dair genel bilgilerin yer aldığı videoda, şunlar kaydedildi:
"Finansmanı tamamen ülke kaynaklarından sağlanan ve Türk mühendislerce inşa edilen projenin kurulu gücü 558 megavat olan baraj, yılda 1 milyar 888 milyon kilovatsaat enerji üretecek.
26 Şubat 2013 tarihinde dönemin başbakanı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından video konferans yöntemiyle temeli atılan proje, sözleşmesine göre 4 Nisan 2021'de tamamlanacak.
Yusufeli Barajı'nın depolayacağı 2 milyar 130 milyon metreküplük su miktarıyla İstanbul’un iki yıllık su ihtiyacı karşılanabiliyor."
Yusufeli Barajı ve HES'in devreye alınmasıyla birlikte "Türkiye'nin hidroelektrik enerji üretim kapasitesinin yüzde 2 oranında artacağı" vurgulanan paylaşımda, tesisin aynı zamanda havzadaki diğer barajların enerji üretimine yüzde 10 oranında katkı sağlayacağı, 2,5 milyon kişinin enerji ihtiyacını karşılayacağı da aktarıldı.
100 katlı bir gökdelen yüksekliğinde ve Eyfel Kulesi'nden sadece 25 metre kısa olacak Yusufeli Barajı'nın gövdesinde kullanılacak 4 milyon metreküp betonla Artvin'den Edirne'ye 13 metre genişliğinde yol yapılabileceği hesaplanıyor.
Barajda kullanılan 4 milyon metreküp betonla her biri 120 metrekare genişliğinde 5 katlı 10 bin konut inşa edilebilirken, 7 yılda maliyetini karşılayacak Yusufeli Barajı ve HES üretime geçtiğinde bütçeye yıllık 1,5 milyar lira katkı sağlayacak.
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