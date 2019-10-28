22 yaşındaki milli futbolcu, Fransa Ligue 1'de bu hafta Lille'in evinde Bordeaux ile oynadığı karşılaşmada 1 gol 2 asistlik performans sergileyerek takımının 3-0'lık galibiyetinde büyük pay sahibi olmuştu. L'Equipe, haftanın en iyi 11'inde yer verdiği milli futbolcuya 8 de puan verdi.

Fransız dünyaca ünlü spor gazetesi L'Equipe'nin hazırladığı haftanın 11´inde milli futbolcu Yusuf Yazıcı´nın yanı sıra UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu´nda Galatasaray´ın rakibi olan Paris Saint-Germain´den de 4 futbolcu yer aldı.

L'Equipe'in yaptığı haftanın en iyi 11'inde şu isimler yer alıyor:

Gautier Larsonneur (Brest),Mohamed Simakan (Strasbourg),Jean-Charles Castelletto (Brest),Presnel Kimpembe (Paris Saint Germain),Ludovic Baal (Brest),Angel Di Maria (Paris Saint Germain),Marco Verratti (Paris Saint Germain),Yusuf Yazıcı (Lille),Mauro Icardi (Paris Saint Germain),Wissam Ben Yedder (Monaco)