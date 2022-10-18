2019-2020 sezonu öncesinde Yusuf Yazıcı, 16,5 milyon avro bonservis bedeli ile Fransa'nın Lille Kulübü'ne transfer oldu. Genç oyuncu, 25 maç forma giydiği için bir sezon sonra 1 milyon avro daha gelir elde edilerek toplam 17,5 milyon avro ile Trabzonspor Kulübü tarihinin en yüksek bonservis bedeli elde edilen oyuncusu unvanını elde etti.
Bu sezon 2 Eylül'de eski kulübü için Türkiye'ye gelen ve UEFA Avrupa Ligi'nde Ferencvaros ile oynanan grup maçında forma giyen Yusuf Yazıcı, ikinci döneminde ilk kez forma giydiği bu karşılaşmada sahada 45 dakika kalırken sakatlık yaşadı.
Yapılan muayene ve MR görüntülenmesi sonucunda sol diz iç yan bağında zorlanma ve ödem tespit edilen Yusuf Yazıcı, UEFA Avrupa Ligi'nde Kızılyıldız ile yapılan ikinci maç ile ligin 6. haftasındaki Adana Demirspor ile 7. haftadaki Gaziantep FK karşılaşmalarında forma giyemedi.
Ligin 8. haftasındaki Yukatel Kayserispor maçında 26 dakika oyunda kalan oyuncu, UEFA Avrupa Ligi'nde Monaco ile oynanan üçüncü maçta ilk 11'de sahaya çıkarak 56 dakika görev yaptı.
Ligin 9. haftasındaki Kasımpaşa maçında 60 dakika oynayan Yusuf Yazıcı, Monaco ile grupta yapılan 4. maçta ise forma giymedi.
- Sakatlıktan sonra 10. haftada kırmızı kart
Yusuf Yazıcı, sakatlığı nedeniyle hiç 90 dakika sahada kalamazken Beşiktaş maçında da kırmızı kart ile cezalı konuma düştü.
Beşiktaş maçının 80. dakikasında oyuna giren Yusuf Yazıcı, uzatma dakikalarında Gedson'a yaptığı arkadan müdahale nedeniyle direkt kırmızı kart ile oyun dışı kaldı.
Bordo-mavili futbolcu, lig ve Avrupa'da toplam 5 maçta 197 dakika süre alırken gol ve asist katkısı sağlayamadı. Ligde 3 maçta sadece 97 dakika süre alan Yazıcı, Avrupa'da 2 maçta 100 dakika sahada kaldı.
- 100 maçta 22 gol kaydetmişti
Trabzonspor'da A takımda 2015-2016 sezonunda forma giymeye başlayan Yusuf Yazıcı, ilk sezonunda lig ve kupada 9 maçta 2 gol kaydetti. Genç futbolcu, Trabzonspor'un 8 Mayıs 2016'da Spor Toto Süper Lig'de Çaykur Rizespor'u 6-0 yendiği karşılaşmada 2 gol atarak dikkatleri üzerine çekti.
2016-2017 sezonunda 22 maçta 6, en iyi dönemini geçirdiği 2017-2018 sezonunda 35 maçta 10 kez rakip fileleri havalandıran başarılı oyuncu, 2018-2019 sezonunda ise 34 maçta 4 gol attı.
Trabzonspor'da, Lille'e transfer olmadan toplam 100 resmi karşılaşmaya çıkan Yusuf Yazıcı, 7 bin 498 dakika forma giyerken, 22 kez gol atmayı başardı.
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