Yusuf Yazıcı resmen Trabzonspor'da

Trabzonspor, Yusuf Yazıcı'yı Lille'den transfer ettiğini resmen duyurdu. Geçen günlerde Türkiye'ye gelen milli futbolcunun transferi "Doğduğu, büyüdüğü şehirde tekrar Bordo-Mavi formasıyla" ifadeleriyle açıklandı.

2019-2020 sezonu öncesi Trabzonspor'dan Lille'e transfer olan Yusuf, geçen sezonun ikinci yarısında CSKA Moskova forması giymişti.

Ülkeye dönüşünde açıklama yapan 25 yaşındaki futbolcu "Tekrardan döndüğüm için mutluyum, heyecanlıyım. Umarım bu heyecanımı sahada başarı ile pekiştiririm. Buraya gelişimdeki süreçte taraftarın desteğini çok fazla şekilde gördüm. Onlara da en içten dileklerimle teşekkür ediyorum. Umarım onları çok sevindiririm." ifadelerini kullanmıştı.