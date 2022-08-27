Lille, Ligue 1'in 4. haftasında deplasmanda Ajaccio'yu 3-1 mağlup etti ve sezonun ikinci galibiyetini aldı.

17'de Yusuf Yazıcı'nın şık golüyle 1-0 öne geçen konuk ekip 43'te Bamba ile farkı 2'ye çıkardı.

67. dakikada Djalo skoru 3-0'a getirirken Ajaccio'nun tek golünü 84'te Bayala kaydetti.

Lille'de 89'da Jonathan David penaltı vuruşundan yararlanamazken Yusuf Yazıcı 70 dakika sahada kaldı ve bu sezonki ilk golünü attı.