A Milli Takım ve Fransız Lille Kulübü´nün yıldızı Yusuf Yazıcı, geçirdiği sağ diz ön çapraz bağ operasyonundan sonra form tutmaya başladı.

Fransa Ligi´nin 19´uncu haftasında Lille´in Monaco ile oynadığı maçta sakatlanan ve 28 Aralık 2019´da Roma´da başarılı bir operasyon geçiren Yazıcı, Antalya´da form tutuyor. Bireysel antrenmanlarını sürdüren milli futbolcu, doktorların onay vermesi durumunda Mayıs ayında takımıyla birlikte çalışmalara da başlayacak.

Antalya´da fizyoterapist eşliğinde fiziksel çalışmalar yapan milli yıldız, topla yaptığı idmanlarla da performansını yükseltiyor.