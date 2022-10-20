Beşiktaş maçında Gedson Fernandes'e yaptığı hareket nedeniyle kırmızı kart gören Yusuf Yazıcı'nın cezası belli oldu. TFF'nin internet sitesinden duyurduğu PFDK kararına göre milli futbolcu iki maçtan men edildi.

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"6- TRABZONSPOR A.Ş. sporcusu YUSUF YAZICI'nın, 16.10.2022 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-TRABZONSPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına Karar verilmiştir."