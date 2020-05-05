DHA

Fransa Lig 1'de Lille forması giyen Yusuf Yazıcı, ligin iptalinden EURO 2020´nin ertelenmesine, fiziksel durumundan koronavirüsün ekonomik etkisine kadar birçok konuda açıklamalarda bulundu.

Mlli oyuncu Yazıcı, "Futbol oynamayı çok özledim. Her şey inşallah normale döndüğünde tekrar sahalarda olmak için gün sayıyorum. Avrupa Şampiyonası'nın ertelenmesi ise hem bizim, hem takımımız için çok iyi oldu. Sakat oyuncularımız dönmüş olacak. Bizim için çok büyük avantaj" dedi.

"TRABZON´DA ÇALIŞMALARIMI SÜRDÜRÜYORUM, FİZİKSEL OLARAK İYİ DURUMDAYIM"

Sakatlık sürecini atlattığını ve kendisini iyi hissettiğini söyleyen Yazıcı, "Şu anda gayet iyiyim. Operasyonun üzerinden yaklaşık 4,5 ay geçti. Bildiğiniz gibi operasyon ve sonrasındaki 2 ayı Roma´da geçirdim. Profesör Mariani ve ekibinin gözetiminde çalıştık. Sonra İtalya´da koronavirüs tehlikesi başlayınca çalışmalarıma Belek´te devam ettim. Düzenlemeler dolayısıyla orası da kapatılınca Trabzon´a döndüm, şu anda burada devam ediyorum çalışmalarıma. Fiziksel olarak gayet iyi bir durumda olduğumu söyleyebilirim. Ligin iptal olması dolayısıyla da önümde 3 aylık bir hazırlık dönemi daha oluştu. Onu da en iyi şekilde değerlendirmek için planlamamızı yaptık. Ama öncelik salgının son bulması. Buradan da bu dönemde canla başla mücadele eden tüm sağlık personelimize teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Onlara minnettarız. Bir insanın hayatını kurtarmak için kendi hayatını tehlikeye atan insanlara ne kadar teşekkür etsek az" diye konuştu.

"FRANSA LİGİ´NİN İPTALİ SÜRPRİZ OLDU"

Liglerin iptali öncesinde Fransa´ya gidip takımla çalışma planları yaptığını dile getiren milli oyuncu, "Genel kanı, Avrupa´da liglerin temmuz ayında bitirilmesiydi. Hatta Almanya´da takımlar kontrollü bir şekilde antrenmanlara da başlamıştı. Sonra Hollanda´dan liglerin iptal olduğuna dair haber geldi, arkasından da Fransa. Bizim için sürpriz olduğunu söyleyebilirim. Çünkü bundan birkaç gün evvel sportif direktörümüzle Fransa´ya dönüş, antrenmanlara başlama planlamasını konuşmuştuk. Futbol çok büyük bir endüstri. Oyuncu kontratları var, yayın gelirleri konusu var, stat gelirleri konusu var. Futbol birçok sektörü de besleyen bir spor. Ama bunların hepsinin üzerinde bir konu var ki o da insan sağlığı. İnsan sağlığının olduğu yerde diğer tüm konular önemsiz kalır. Federasyonların bu kararları verirken tüm noktaları göz önünde bulundurduğuna inanıyorum. Fransa Başbakanı'nın konuşmasında bir detay var, diyor ki: 'İnsanlar bireysel olarak sağlık amaçlı spor yapabilir ama şu anki tablo eylül ayına kadar temaslı sporların yapılamayacağı şeklinde.' Bizim, bilimin gösterdiği yola ve önerilerine itibar etmemiz gerekiyor. Bu beraberinde farklı planlamaları da getirecek. Ligin nasıl tescil edileceği, şampiyon ve düşen takımlar, kupalara katılacak takımlar konularının ilerleyen günlerde netliğe kavuşmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

"KULÜBÜMLE MADDİ KONULARI KONUŞMADIK"

Koronavirüs nedeniyle kulüplerin ekonomik zorluklar yaşamasından sonra gündeme gelen maaş indirimi hakkında da Yusuf Yazıcı şunları söyledi: "Biz maddi konuları hiç konuşmadık. Önceliğimiz sağlıklı bir şekilde futbolun oynanacağı bir ortama kavuşmak. Onun dışındaki tüm konular teknik konulardır ve benim için çok önemli değildir."

"EURO 2020´NİN ERTELENMESİ TAKIMIMIZ İÇİN ÇOK İYİ OLDU"

Koronavirüs nedeniyle EURO 2020´nin 1 yıl ertelenmesini de değerlendiren yıldız oyuncu, "Futbol oynamayı çok özledim. Bu yazı en güzel şekilde geçirdikten sonra salgın da inşallah normale döndüğünde tekrar sahalarda olmak için gün sayıyorum. Avrupa Şampiyonası'nın ertelenmesi hem kişisel olarak benim için, hem de takımımız için çok iyi oldu. Sakat oyuncularımızın tamamı dönmüş olacak. Bu da bizim için çok büyük avantaj" açıklamasında bulundu.