29 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Avusturya'nın Linz şehrinde yeni sezona hazırlanan Trabzonspor'da, Yusuf Yazıcı'ya büyük bir ilgi var. Bordo-mavili taraftarların en çok merak ettiği konuların başında ise A Milli Takım ve Trabzonspor'un yıldız oyuncusu Yusuf Yazıcı'nın transferi var. Taraftarların büyük ilgi gösterdiği ve gelecek sezon da takımda görmek istediği başarılı futbolcu, transfer soruları karşısında ise sadece tebessüm ediyor.
Antrenmanlar ve hazırlık maçları sonrası taraftarların fotoğraf çekilmek için büyük bir sevgi gösterisinde bulunduğu Yusuf Yazıcı, sık sık transferle ilgili sorularla da karşı karşıya kalıyor. Taraftarların sevgisinden oldukça mutlu olan genç oyuncu, imza almak isteyen ve fotoğraf çekilmek için gelenler de geri çevirmiyor. 'Gidecek misin, şampiyon yapmadan gitme, seneye gidersin, o sene bu sene Yusuf', cümleleri karşısında zor anlar yaşayan 22 yaşındaki futbolcu, sesiz kalarak tebessüm etmeyi tercih ediyor.
Fransa, Almanya ve İtalya'dan birçok kulübün transfer listesinde olan Yusuf Yazıcı için gelen teklifleri yetersiz bulan Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, genç oyuncunun takımda kalmasını isterken, tekliflerin iyileşmesi halinde ise bordo-mavili kulübün yönetim kurulu bu transfer hakkında bir karar verecek.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!