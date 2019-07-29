Avusturya'nın Linz şehrinde yeni sezona hazırlanan Trabzonspor'da, Yusuf Yazıcı'ya büyük bir ilgi var. Bordo-mavili taraftarların en çok merak ettiği konuların başında ise A Milli Takım ve Trabzonspor'un yıldız oyuncusu Yusuf Yazıcı'nın transferi var. Taraftarların büyük ilgi gösterdiği ve gelecek sezon da takımda görmek istediği başarılı futbolcu, transfer soruları karşısında ise sadece tebessüm ediyor.

Antrenmanlar ve hazırlık maçları sonrası taraftarların fotoğraf çekilmek için büyük bir sevgi gösterisinde bulunduğu Yusuf Yazıcı, sık sık transferle ilgili sorularla da karşı karşıya kalıyor. Taraftarların sevgisinden oldukça mutlu olan genç oyuncu, imza almak isteyen ve fotoğraf çekilmek için gelenler de geri çevirmiyor. 'Gidecek misin, şampiyon yapmadan gitme, seneye gidersin, o sene bu sene Yusuf', cümleleri karşısında zor anlar yaşayan 22 yaşındaki futbolcu, sesiz kalarak tebessüm etmeyi tercih ediyor.

Fransa, Almanya ve İtalya'dan birçok kulübün transfer listesinde olan Yusuf Yazıcı için gelen teklifleri yetersiz bulan Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, genç oyuncunun takımda kalmasını isterken, tekliflerin iyileşmesi halinde ise bordo-mavili kulübün yönetim kurulu bu transfer hakkında bir karar verecek.