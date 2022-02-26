Rusya Birinci Futbol Ligi'nin 19. haftasında Spartak Moskova, sahasında CSKA Moskova'yı ağırladı.

Yusuf Yazıcı'nın 49. dakikadaki golüyle öne geçen konuk ekip, 79. dakikada Baktiyor Zainutdinov'un attığı golle sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Karşılaşmaya ilk onbirde başlayan Yusuf Yazıcı, 75. dakikada yerini Chidera Ejuke'ye bıraktı.