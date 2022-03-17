CSKA Moskova forması giyen milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı, TRT SPOR'a açıklamalar yaptı. Devre arası Lille'den Rus ekibi CSKA Moskova'ya transfer olan Yazıcı, Ukrayna savaşıyla ilgili, "Dünyanın hiçbir yerinde savaş olsun istemem. Bunun milliyeti yok. Nerede masum insanlar zarar görüyorsa, bu herkesin sorunu. Ama Afrika, ama Filistin... Dünyanın neresinde olursa olsun bir çocuk öldüğünde, aç uyuduğunda benim vicdanım rahat etmiyor" dedi.
Milli futbolcumuzun açıklamalarından satır başları şöyle:
"LILLE'DE MUTLU DEĞİLDİM, CSKA'DA ÇOK MUTLUYUM"
"Lille'de çok iyi bir performansım vardı. Bu sezon başında hem hoca hem başkan değişti. Biraz sıkıntılı bir süreç vardı benim için. Sonrasında ayrılmak durumunda kaldım. Mutlu değildim orada. Şu anda CSKA'da çok mutluyum. Burada yaşantım güzel. Adaptasyon konusunda biraz zaman kaybı yaşadım ama gerçekten çok sıcakkanlı insanlar. İklimden de biraz yakınız onlara, bizim Trabzonlular gibi esprili, mizah var. Çok güzel bir ekip var burada. Hem hocaları hem ekip, hem futbolcu arkadaşlarım çok iyi. Performansım da şu anda mutlu olmamın karşılığını veriyor. CSKA'nın bonservisimi satın alma opsiyonu var. Şu an takıma katkı vermeye odaklıyım, sezon sonu karar vereceğiz."
"TÜRK FUTBOLCULARA İLGİ ARTTI"
"Geçen yıl yaşadığım şampiyonluktan sonra gerçekten Avrupa'da adımızı duyurduk. Avrupa'da insanlar Türk oyuncu istiyorlar, arıyorlar. Fransa'da beni arayanlar oldu. Bu nasıl oyuncu, biz Türk oyuncu istiyoruz diye... Biz Türkler olarak sahada elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz. Tekmeye kafa atıyoruz, yürekle oynuyoruz. Onlar da bunu görüyor. Bize olan ilgi çok arttı. Luis Campos 'Bir yere gidersem oraya Türk futbolcu götüreceğim' dedi. Bence Türkiye'den önümüzdeki yıllarda da çok oyuncu Avrupa'ya gidecek."
"KUTLAMALARA GELMEK İSTERİM"
Yazıcı, Trabzonspor'un şampiyonluğa yakın olmasıyla ilgili de, "Bence şampiyonluk Trabzonspor'a hayırlı olsun. Trabzonspor benim çocukluğumun aşkı, kutlamalara gelmek isterim." ifadelerini kullandı.
"UMARIM DÜNYA KUPASI'NA GİDERİZ"
Milli takımla ilgili de konuşan genç oyuncu, "EURO 2020 bizim için çok kötü geçti ama umarım Dünya Kupası'na gideriz. İyi bir ekibimiz, ben ümitliyim." dedi.
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