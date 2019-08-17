Trabzonspor'dan 16 milyon Euro karşılığında Lille'e transfer olan Yusuf Yazıcı, yeni takımı ile ilk kez bir maça 11'de başladı. Lille'in Amiens'le oynadığı karşılaşmanın 11 kişilik kadrosunde yer alan Yusuf Yazıcı, Nantes'la oynanan karşılaşmada 68. dakikada oyuna dahil olmuştu. Öte yandan bir diğer milli futbolcu Zeki Çelik de mücadeleye 11'de başladı.