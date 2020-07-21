Lille forması giyen Yusuf Yazıcı, Muğla'da 5 gündür kayıp olarak aranırken eski sevgilisi 32 yaşındaki Cemal Metin Avcı tarafından katledildiği ortaya çıkan 27 yaşındaki üniversite öğrencisi Pınar Gültekin için sosyal medyadan paylaşımda bulundu. 23 yaşındaki orta saha oyuncusu mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Yine bir kadın cinayeti, yine evine ateş düşen bir aile. Bu ülkenin erkekleri 'ama'sız, 'fakat'sız bu ülkeyi kadınlar için yaşanılır bir yer yapacak. Hemen şimdi kadın cinayetlerine dur diyeceğiz. Hep birlikte."