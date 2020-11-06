Trabzonspor altyapısında forma giyerken lise takımıyla dünya şampiyonluğu yaşayan ve oynadığı futbolla geçen sezon Fransız ekibi Lille'e transfer olan Yusuf Yazıcı, UEFA Avrupa Ligi'nde gösterdiği performansla göz kamaştırıyor.
Bu sezon çıktığı 3 Avrupa Ligi maçında 6 gole imza atan 23 yaşındaki milli orta saha, oyunuyla da büyük beğeni topluyor.
KADRO DIŞI KALDI, LİSEDE OKURKEN DÜNYA ŞAMPİYONU OLDU
2015 yılında Guatemala'da düzenlenen Okul Sporları Dünya Futbol Şampiyonası finalinde, Yusuf Yazıcı'nın kaptanlığını yaptığı Trabzon Erdoğdu Anadolu Lisesi, Brezilya temsilcisini 2-1 mağlup ederek şampiyon oldu. Trabzonspor altyapısında forma giydiği bu dönemde kadro dışı kalan Yazıcı, kendisini futbola daha çok vererek çalışmayı hiç bırakmadı. Kazanılan dünya şampiyonluğu sonrasında teknik direktör Sadi Tekelioğlu tarafından A takıma çıkarılan Yusuf Yazıcı resmi maçlarda ilk golünü de 8 Mayıs 2016'da oynanan ve 6-0 sona eren Çaykur Rizespor maçında attı. Mücadeleyi 2 gol 2 asistle tamamlayan Yazıcı, 2015-16 sezonunda Süper Lig'de gol atan en genç oyuncu oldu.
5 YILDA LİSE TURNUVASINDAN AVRUPA FUTBOLUNUN ZİRVESİNE
Lise takımıyla 5 yıl önce Guatemala'da dünya kupasını kazanan Yusuf Yazıcı, şimdi ise Avrupa'nın gündeminde. Geçen sezon başında Ligue 1 ekibi Lille'e 17.5 milyon Euro'ya transfer olan Yazıcı, hem alışma dönemi hem de yaşadığı diz sakatlığı sonrası toparlanarak eski gücüne kavuştu. Bu sezon da Yusuf Yazıcı'ya gelen transfer tekliflerinin Lille'in sportif direktörü Luis Campos tarafından görüşülmeden reddedilmesi de 23 yaşındaki oyuncuya olan güveni ve beklentiyi gösteriyor.
ŞİMDİ HAT-TRİCKLERLE TARİH YAZIYOR
Milli futbolcu Yusuf Yazıcı, Lille formasıyla UEFA Avrupa Ligi'nde dün oynadığı Milan karşılaşmasında hat-trick yaparak tarihe geçti. Yıldız futbolcu, Avrupa'da bu sezon ikinci kez hat-trick yaptı. Yusuf, Sparta Prag karşısında imza attığı hat-trickten sonra Milan'a da 3 gol birden atmayı başardı.
Lille, UEFA Avrupa Ligi'nde Milan'a konuk olurken Yusuf Yazıcı maça damga vurdu. 21'inci dakikada penaltıdan attığı golle takımını 1-0 öne geçiren Yusuf, 55 ve 58'inci dakikalarda yine sahneye çıkararak takımına tarihi bir zafer yaşattı. Yazıcı, Avrupa kupaları tarihinde Milan'a San Siro'da hat-trick yapan 2'nci oyuncu oldu. Brezilyalı oyuncu Rivaldo da 2000-2001 sezonunda Barcelona formasıyla Milan'a karşı deplasmanda 3 gol atmış ve mücadele 3-3'lük skorla tamamlanmıştı.
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