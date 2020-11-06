Yusuf ve Caner, UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın 11'ine seçildi

Avrupa Ligi gruplarında üçüncü hafta maçlarının en iyi 11'i, UEFA'nın internet sitesinde duyuruldu.

Lille'in deplasmanda İtalyan ekibi Milan'ı 3-0 yendiği maçta "hat-trick" yapan Yusuf Yazıcı ile Demir Grup Sivasspor'un sahasında Karabağ'ı 2-0 mağlup ettiği mücadelede takımının ilk golünü kaydeden Caner Osmanpaşa, haftanın ilk 11'inde yer aldı.

Üçüncü hafta maçlarının ardından haftanın 11'i şöyle oluştu:

Kaleci: Pau Lopez (Roma)

Savunma: James Justin (Leicester City),Gernot Trauner (LASK),Caner Osmanpaşa (Sivasspor),Ridgeciano Haps (Feyenoord),

Orta saha: Leon Bailey (Bayer Leverkusen),James Maddison (Leicester City),Petros Mantalos (AEK),Andrija Zivkovic (PAOK),

Forvet: Lukas Julis (Sparta Prag),Yusuf Yazıcı (Lille)