Yusuf İslam'ın "Tea For The Tillerman" albümü yeni versiyonuyla dinleyicilerin karşısına çıktı

Universal Müzik Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, sanatçının ilkini 1970 yılında yayımladığı ve müzik kariyerinde önemli bir yeri olan yeni adıyla "Tea For The Tillerman²" albümü, Universal Music etiketiyle dinleyicilerin beğenisine sunuluyor.
"Where Do The Children Play?", "Hard Headed Woman", "Wild World", "Sad Lisa", "Miles From Nowhere", "But I Might Die Tonight", "Longer Boats", "Into White", "On The Road To Find Out" ve "Father And Son" şarkılarından oluşan albümdeki 11 eseri, yarım asır sonra Yusuf İslam yeniden yorumladı.
Başka sanatçılar tarafından da birçok kez seslendirilen eserlerden yeni albüm fikri, Yusuf İslam ve oğlunun albümün ellinci yılını kutlama üzerine gerçekleştirdiği sohbetlerden birinde ortaya çıktı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Yusuf İslam, kayıtları geçen yıl Fransa'daki La Fabrique Stüdyoları'nda bir hafta boyunca gerçekleştirilen "Tea For The Tillerman²" albümüne ilişkin, şunları kaydetti:
"Şarkı yazarlığı maceram Tillerman ile kısıtlı olmamasına rağmen, bu albümdeki şarkılar şu an olduğum kişiyi tanımladı ve gizemli hayat yolculuğuma ışık tuttu. 1970 yılında Willesden'deki Morgan Stüdyoları'nda kaydedildiği günden bu yana Tillerman kendi ağırlığını oluşturdu ve pek çok insanın hayatına film müziği oldu. Tea For The Tillerman², tıpkı kaderin kendi yolunu bulması gibi verdiği mesajın tekrar ortaya çıkma zamanının geldiğini düşündü."
Albümün yeni versiyonu aynı zamanda dijital platformlar üzerinden "https://UMGTurkey.lnk.to/yusuf-cat-stevent-t4tt2" adresinden dinlenebilecek.
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