DHA

Galatasaray'da başkanlık seçimlerine ilişkin alınan tedbir kararı İstanbul 10'uncu Asliye Hukuk Mahkemesi'nce 22 Nisan günü kaldırıldı. Galatasaray Spor Kulübü Üyesi Fırat Develioğlu ise yeniden tedbir talep ederek kararı İstinaf Mahkemesi'ne taşıdı. Talebi değerlendiren İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi (İSTİNAF) 4. Hukuk Dairesi, yerel mahkemenin ara kararının kaldırılmasına karar verdi. Daire kararında, davacı Fırat Develioğlu'nun tedbir talebinin kabulüne karar verdiğini belirtti. Yaşanan bu gelişmelerin ardından Galatasaray Spor Kulübü Eski Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

"İSTİNAF MAHKEMESİNİN VERDİĞİ KARAR, HEM ESAS HEM DE USUL YÖNÜNDEN HUKUKA AYKIRI"

İstinaf Mahkemesi'nin aldığı kararın kendisini çok şaşırttığını belirten Yusuf Günay, bu kararın esas ve usul olarak hukuka aykırı olduğunu belirtti. Alınan kararla ilgili olarak düşüncelerini aktaran Günay, "Şok bir haberle güne başladık. Galatasaray'da yarın yapılması gereken seçimlerin yapılmaması için tedbir kararı alındığını öğrendik. Karara baktığımda gerçekten çok şaşırdığım bazı hususlar var. Bir tanesi, İstinaf mahkemesinin kararında yönetim kurulunun tüzüğümüzün 87'nci maddesinin 22'nci bendine göre almış olduğu olağanüstü seçim kararının yürütülmesinin durdurduğu ifade ediliyor. Bu kararı da zorunlu olarak aldığını belirtiyor. Bu hayret verici bir durum. Yönetim kurulu seçim kararını 28/1'e göre aldığını basın yoluyla duyurdu. 28/1, yönetim kurulunun istediği her an olağanüstü seçim kararı alma yetkisidir. Yönetim kurulu bu yetkiyi kullanarak karar almıştır ancak mahkeme ısrarla 'sen bu kararı 87'ye 22'ye göre aldın' diyerek tedbir kararı vermiştir. İstinaf mahkemesinin verdiği kararın hem esas hem usul yönünden hukuka aykırı olduğunu düşünüyorum. Önce, dosya İstinaf Mahkemesine sunulacak şekle gelmiş mi, buna bakmak gerekir. 2'ncisi ise İstinaf Mahkemesi bu tedbir kararını verirken kulübümüzden bir savunma istemiş mi? Bunlar yapılmadan verilecek bir karar şeklen hukuka aykırıdır. İlgili şahıs, seçimlerde aday değil. Seçimleri durdurma talebinde hukuki bir yarar yok. Davanın aslında muhatabı olamaz" diye konuştu.

"BU KARARA KARŞI BİZİM BİR DURUŞ GÖSTERMEMİZ LAZIM"

Mahkemenin aldığı kararı, sarı-kırmızılı kulübe uygun bir şekilde tebliğ etmemesi halinde seçimin yapabileceğini aktaran Günay, "Bu karara karşı bizim bir duruş göstermemiz lazım. Yarın hep birlikte Galatasaray Lisesi'ne gidip olağanüstü seçim çağrısı yapılabilir, yönetim kurulundan bu kararın alınması istenebilir. Bu tedbir kararı usulüne uygun bir şekilde kulübe tebliğ edilirse bu seçim yarın yapılmaz. Ama tebliğ edilemezse de seçim yapılacak gibi kişilerin hazır olması gerekir" ifadelerini kullandı.

"GALATASARAY SPOR KULÜBÜ BAŞKANI İSTİFA EDERSE ZORUNLU OLARAK SEÇİM YAPILMIŞ OLUR"

Alınan kararın ardından Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Burak Elmas'ın istifa etmesi halinde seçimin önünde hiçbir engel kalmayacağını aktaran Yusuf Günay, şunları söyledi:

"Bugün yönetim kurulu nasıl bir karar alacak bilmiyorum ama yönetim tarafından seçim kararı alınmasını ben yeterli bulmuyorum. Çünkü yönetim kurulu yeni bir seçim kararı alırsa yeniden aynı olayları yaşamamız mümkün. Bunun yerine Galatasaray Spor Kulübü Başkanı istifa ederse zorunlu olarak seçim yapılmış olur. O yüzden istifa daha doğru bir karar olacaktır. Bu durum kendisi ve yönetim kurulu üzerinde olan tereddütleri de ortadan kaldırabilir. Başkan istifa ettiğinde üç hafta içerisinde seçim yapılıyor."

"FIRAT DEVELİOĞLU İSİMLİ ÜYENİN BU DAVAYI AÇMASINDA NE YARAR VAR?"

Yusuf Günay, davayı açan Fırat Develioğlu'nun bu davadan hiçbir faydası olmadığını ve bu davanın arkasında başka durumlar olabileceğini belirterek, "Biz, 2019 Mart ayında idari yönden ibra olmadığımızda dava açarak açık ve aleni bir şekilde hakkımızı aradık. Şimdiki durum ise farklı çünkü bizim davamızı eleştirenler, dava açmaktan muhtemelen çekindiler. Yani haklarını açık ve aleni bir şekilde arama yoluna gitmediler. O da zaten pek çok şüpheyi doğurdu. Fırat Develioğlu isimli üyenin bu davayı açmasında ne yarar var? Yurtdışında yaşayan bir şahsın bu davayı açmadaki hukuki yararı nedir? Bunu birisi ispat etsin. Bunun arkasında kesinlikle çok ciddi tereddüt doğuracak işler vardır. Bu tip yollara başvurmak yerine, idari ibrasızlığı hukuka aykırı görüyorsanız yargıya gidebilirsiniz. Bunda yadırganacak bir şey yok. Bu bir hak aramadır. Bunun yerine başka yollara başvurarak birileri vasıtasıyla bunları yaptırmak, Galatasaray'a yakışmaz" şeklinde konuştu.

Öte yandan Günay, seçimin ne zaman olabileceğine dair şu anda öngörülebilir bir durum olmadığını sözlerine ekledi.

SARI-KIRMIZILI CAMİADAN KARARA TEPKİLER BÜYÜYOR

Öte yandan İstinaf Mahkemesinin aldığı karara dair sarı-kırmızılı camiadan tepkiler gelmeye başladı. Galatasaray Başkanlığına aday olan Metin Öztürk, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Mahkeme mahkeme koşup, bitmeyen bir ahlaksızlıkla Galatasaray´ın geleceği ile oynayanları ve arkasındakileri biliyoruz. Yazıklar olsun kalıbınıza" ifadelerine yer verdi.

Galatasaray Spor Kulübü Eski İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak da konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Albayrak, paylaşımında "Galatasaray'da yarın seçim olmalıdır. Ben şahsen seçimin yapılacağına bütün kalbimle inanıyorum" cümlelerini kullandı.