Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, sarı-kırmızılıların başkanı Mustafa Cengiz'in sağlık durumuyla ilgili bir açıklama yaptı. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Günay, "Başkanımız Sayın Mustafa Cengiz’in hastaneye kaldırıldığı şeklindeki haberler kesinlikle doğru değildir. Başkanımızın sağlık durumu iyi olup, evinde dinlenmektedir" ifadelerini kullandı.

18 Mayıs'ta midesinden operasyon geçiren Cengiz, 3 Haziran'da taburcu edilmişti.