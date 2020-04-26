26 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, koronavirüsü atlatma sürecini, yaşadıklarını, Süper Lig ile ilgili kulübün düşüncelerini TRT Spor'da anlattı. Yusuf Günay'ın açıklamaları şöyle:
"8 Mart'ta maç için Sivas'a gitmiştik. Uçağın İngiltere'den geldiğini söylediler. O zaman içimize kurt düşmüştü. Abdurrahim Bey ve Fatih hocamızda pozitif çıkınca ben de test yaptırmaya karar verdim. Ve sonuç pozitif geldi. İnsanımız, başkasının hayatını kurtarmak için kendi hayatını seve seve tehlikeye atabiliyor. Dünyada böyle bir millet yok. Bu milletin bir parçası olduğum için son derece mutluyum"
"Beşiktaş maçı öncesinde aslında maçların oynanması düşünülüyordu. Biz de ona göre tedbirlerimizi aldık. Perşembe günü seyircisiz onanmasına karar verildi. Biz kulüp olarak buna karşıydık. Madem bu salgın yaygınlaştı. Biz Avrupa’nın düştüğü hataya düşmeyelim dedik. Yine bir maç için görev yapan bin kişiye yakın insan oluyor. İnsanlar, 'Galatasaray bu maçı seyircisiz oynamak istemiyor' diye yorumladı ve bizi yanlış anladı"
"Dünya tarihinde insanoğlu pek çok salgın geçirmiş. Ancak bu bütün dünyayı aynı anda etkileyip, herkesi evde bırakan ilk salgın... Bu yüzden herkesin kurallara uyması gerekir. Ülkemizde dayanışma çok ön planda. Sağlık sistemimiz gayet yerinde... Çok şükür batı ülkelerinde yaşanan sıkıntıları çekmedik. Başta doktorlarımız olmak üzere tüm sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Onları ne kadar kutlasak azdır"
"Futbol kulüplerini ekonomik olarak çok derinden etkileyen bir durumla karşı karşıyayız. FIFA, aldığı bir kararla koronavirüs pandemisini olağanüstü bir hal olarak kabul etti"
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