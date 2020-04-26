"2020 çok farklı bir yıl oldu. Güzel bir Kadıköy galibiyeti yaşadık. Bu sene şampiyonluk yolunda en önemli takımız. Bir takımın şampiyon olabilmesi için 4 unsurun bir arada olması lazım. "3T, 1Y" diyorum ben... Birincisi iyi bir taraftar grubu, ikincisi iyi bir takım, üçüncüsü teknik heyet, 'Y" ise iyi bir yönetim. Biz diğer iki şampiyonluğu tüm bunları sağladığımızda kazandık"