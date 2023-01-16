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Yusuf Erdoğan, Adana Demirspor'a transfer oldu!

Trabzonspor, Yusuf Erdoğan'ın transferi için Adana Demirspor'la anlaşma sağlandığını açıkladı

Giriş: 16.01.2023 - 20:21 | Güncelleme: ABONE OL
Yusuf Erdoğan, Adana Demirspor'a transfer oldu!
HABERTURK.COM

Spor Toto Süper Lig'de Trabzonspor, Yusuf Erdoğan'ın transferi konusunda Adana Demirspor ile anlaşıldığını açıkladı.

Trabzonspor'dan yapılan açıklama şu şekilde;

"Profesyonel futbolcumuz Yusuf Erdoğan'ın, Adana Demirspor'a kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Adana Demirspor, Kulübümüze, şarta bağlı bonus olarak 100.000.-EUR + KDV ödeme yapacaktır. Ayrıca, oyuncunun sözleşmesi devam ederken üçüncü bir kulübe geçici veya kesin transferinin gerçekleştiği her durumda, Adana Demirspor, elde edeceği transfer gelirinin %50'sini Kulübümüze ödeyecektir."

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