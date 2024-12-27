Yusuf Dikeç: Başkasının izinden giden, kendi izini bırakamaz!

Atıcılık Federasyonu Başkanı Murat Kocakaya, milli sporcular Şevval İlayda Tarhan ve Yusuf Dikeç, HT Spor'da Kürsü programında Bahar Özmen'e konuk oldu.

📺 Kürsü 🎙️Murat Kocakaya: Atıcılık branşı, dünyanın 7. en önemli branşıdır ve ben her zaman bunu vurguluyorum. Dünyada spordaki önemi, olimpiyatlarda kazandırdığı madalya sayısıyla ölçülür. Atıcılık branşı, 15 altın madalya ve toplamda 45 madalya kazandıran bir branştır. pic.twitter.com/7CaEVUCZX3

Atıcılık branşı, dünyanın 7. en önemli branşıdır ve ben her zaman bunu vurguluyorum. Dünyada spordaki önemi, olimpiyatlarda kazandırdığı madalya sayısıyla ölçülür. Atıcılık branşı, 15 altın madalya ve toplamda 45 madalya kazandıran bir branştır. Yusuf'la İlayda çok ciddi bir başarı elde ederek bizi gündeme getirdi. Çok ciddi sporcularımız var. Bu branş diğer amatör branşlar gibi basında fazla yer bulamayan bir branş.

📺 Kürsü 🗣️Yusuf Dikeç'in ortağı Şevval İlayda Tarhan'ı üç kelimeyle anlatan yorumu: "Tezcanlı, yaramaz ve alışverişi çok sever." 😆 pic.twitter.com/bok0tDAXrT

İlayda'yla iyi anlaşıyoruz. Gerçekten çok yapıcı ve antrenman yapacağımız zaman sıkıntı çıkmıyor. Ortağınıza, ekibinize güvenerek inanmanız lazım. Bundan sonra da çok çalışmanız lazım.

- Yusuf Dikeç'i nasıl anlatırsın?

Abi, sakin ve başarılı.

📺 Kürsü



🎙️Şevval İlayda Tarhan, Yusuf Dikeç'i şu üç kelimeyle tanımlıyor: "Abi, sakin ve başarılı."🥲 pic.twitter.com/odeSZBFb6Q — HT Spor (@HTSpor) December 27, 2024

"BAŞKASININ İZİNDEN GİDEN, KENDİ İZİNİ BIRAKAMAZ"

Benim ilham aldığım, örnek aldığım sporcular var yaşam çizgilerinden dolayı. Ben hep şunu söylerim, bir başkasının izinden giden asla iz bırakamaz. Aslında bizde de o kadar yetenekli gençler var ki, çalıştıktan sonra başaramayacakları hiçbir şey yoktur.

GENÇLERE TAVSİYE...

Gençler aslında hedeflerini, hayallerini büyük tutup çalıştıktan sonra başarırlar. Bizden çok daha fazla yetenekli gençler olduğuna inanıyorum. Kazanabilmek, hedeflerini yüksek tutup inandıktan ve çalıştıktan sonra hedeflerine ulaşıyorlar.