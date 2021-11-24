Şampiyonlar Ligi E Grubu'nda Barcelona, sahasında Portekiz'in Benfica takımıyla golsüz berabere kaldı.

İspanyol ekibinin kadrosunda yer alan Türk asıllı Avusturyalı oyuncu Yusuf Demir, 18 yaş 174 günle Barcelona formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde ilk 11'de sahaya çıkan Messi'den sonra en genç ikinci yabancı oyuncu oldu.

66 dakika sahada kalan Yusuf, 66'da yerini Dembele'ye bıraktı