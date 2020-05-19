Yusuf bebeğin Bakanlık destekli üçüncü faz ilacı ailesine teslim edildi

AA

Adapazarı Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İbrahim ve Naciye Bozkurt çiftinin en küçük çocukları Yusuf Bozkurt, 7 ay yoğun bakımda kaldı.

Fosfor metabolizması bozukluğu teşhisi konulan ve bu yüzden yoğun bakımda cihazlara bağlı olarak yaşamını sürdüren minik Yusuf hayata tutunmayı başardı.

Sakarya Valiliğinin izniyle sosyal medyada başlatılan yardım kampanyasıyla toplanan parayla ilacı temin edilen Yusuf bebek, solunum cihazından kurtulup yoğun bakımdan çıktı.

Sakaryaspor'un taraftar grubu Tatangalar'ın başlattığı "Yusuf'un Siyahına Yeşil Ol" yardım kampanyasıyla ikinci faz ilacı alınan Yusuf bebek, bir yaşını geçerek yürüteçle ilk adımını atmaya başladı.

Yusuf bebeğin 399 bin lira değerindeki üçüncü faz ilacı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının Adapazarı Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına sağladığı kaynakla yurt dışından Türk Eczacıları Birliğine (TEB) getirildi.

Adapazarı Kaymakamlığı ve Adapazarı Belediyesinin başlattığı çalışmayla Adapazarı Vefa Destek Grubu tarafından Ankara'daki merkezden getirilen ilaç, Bozkurt ailesine teslim edildi.

- "İlaç sorununun çözülmesinden memnuniyet duyduk"

Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, süreci dikkatle takip ederek ilacın hızlı temininin sağlanmasına vesile olan herkese teşekkür etti.

Adapazarı'nın yardımlaşma ve dayanışmanın şehri olduğunu vurgulayan Işıksu, "Yusuf bebeğimizin süreci aslında bizlere birçok şeyi yeniden hatırlattı. Yardımlaşma olduğunda ve işimizi en güzel şekilde yaptığımızda Allah muhakkak yardım ediyor ve edecek. İlaç sorununun çözülmesinden memnuniyet duyduk. Yusuf bebeğimizin hayata tutunma azmine bir nebze de olsa katkıda bulunmak için seferber olan tüm büyüklerimize çok teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

İlacın teslim edilmesinden büyük mutluluk duyan Naciye ve İbrahim Bozkurt çifti de katkısı bulunan tüm yetkililere teşekkür etti.