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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Yusuf Akçiçek'ten Şampiyonlar Ligi sözleri - Fenerbahçe Haberleri

        Yusuf Akçiçek'ten Şampiyonlar Ligi sözleri

        Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Yusuf Akçiçek, Lazio'yu 1-0 mağlup ettikleri hazırlık maçının ardından Şampiyonlar Ligi hakkında konuştu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.07.2025 - 01:04 Güncelleme: 31.07.2025 - 01:14
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        Yusuf Akçiçek'ten Şampiyonlar Ligi sözleri!
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        Fenerbahçe'nin defans oyuncusu Yusuf Akçiçek, Lazio maçının ardından değerlendirmelerde bulundu.

        YUSUF AKÇİÇEK'TEN ŞAMPİYONLAR LİGİ SÖZLERİ

        Feyenoord eşleşmesi hakkında konuşan Akçiçek, "Öncelikle bizim için çok önemli bir hazırlık süreciydi çünkü 1 hafta sonra Şampiyonlar Ligi maçımız var. Ona çok iyi hazırlanmamız gerektiğini biliyoruz. Hem İstanbul hem de Portekiz de yüksek şiddetli antrenmanlarımızı yaptık, şiddetli hazırlık maçlarına çıktık. Hepsinin analizlerini yaptık, eksik yönlerimizin üstüne gittik ve bugün de son hazırlık maçımızı oynadık. Tesise döndüğümüz zaman bu maçın da analizini yapacağız. Şampiyonlar Ligi maçımıza en önemli ve en eksiksiz bir şekilde çıkmak istiyoruz. Bugün de bizim için iyi bir testti ve diri bir rakibe karşı oynadık. İstediklerimizi sahaya yansıttığımızı düşünüyorum, güzel bir mücadele verdik. Takım içinde de çok güzel bir arkadaşlık ortamımız var. İnşallah bunu sezon boyunca devam ettir ve güzel oyunumuzu taraftarımıza izletiriz." dedi.

        Genç stoper, karşılaşmanın 72. dakikasında yerini Çağlar Söyüncü'ye bıraktı.

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