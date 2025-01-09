Yusuf Akçiçek: Önemli olan Fenerbahçe'nin başarısı

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu ilk haftasında Kasımpaşa'yı 3-0 mağlup eden Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Yusuf Akçiçek, galibiyeti değerlendirdi.

"ÖNEMLİ OLAN FENERBAHÇE'NİN BAŞARISI"

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Karşılaşmayı değerlendiren genç stoper, "Gol attığım için, kazandığımız için gururluyum. Fenerbahçe altyapısına girdiğimden beri bunun için çalışıyordum. Biz Fenerbahçe olarak her türlü sisteme hazır şekilde oynamaya çalışıyoruz. Hocam şans verdi. En iyi şekilde değerlendirmeye çalıştım. Önemli olan Fenerbahçe'nin başarısı. Ben kendimi hazır tutmak zorundayım, gelen şansı en iyi şekilde değerlendirebilmek için..." ifadelerini kullandı.