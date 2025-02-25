Yusuf Akçiçek derbide parladı!

Mourinho’nun Yusuf Akçiçek ile ilgili sözleri şu şekilde:

"O'na performansı sebebiyle teşekkür etmem gerekiyor. İyi bir performans sergilemese sizler beni öldürürdünüz. O bugün beni kurtardı. Kendisine güveniyorum. Kusursuz değil ama olacak. O'nu şu an Varane ile kıyaslayamam. Ben de O'nu bu yaştayken Şampiyonlar Ligi’nde oynatmıştım. Türk hakem olsaydı 1’inci dakikadan sarı kartı verirdi ve 5’inci dakikada onu değiştirmem gerekirdi. Montella’nın elinde çok fazla oyuncu var ama Yusuf’un performansından o da memnundur"