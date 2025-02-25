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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Yusuf Akçiçek derbide parladı! - Fenerbahçe Haberleri

        Yusuf Akçiçek derbide parladı!

        Fenerbahçe'nin genç savunmacısı Yusuf AKçiçek, gösterdiği performansla derbinin öne çıkan isimleri arasında yer aldı.

        Kaynak
        Habertürk / DHA
        Giriş: 25.02.2025 - 12:08 Güncelleme: 25.02.2025 - 12:08
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          Fenerbahçe’nin genç stoperi Yusuf Akçiçek, Galatasaray derbisinde sergilediği performansla beğeni topladı.

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          Milan Skriniar ile uyumu ile dikkat çeken Yusuf Akçiçek, derbide Fenerbahçe adına sahanın öne çıkan isimlerinden biri oldu.

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          Savunmadaki başarılı müdahaleleriyle dikkat çeken Yusuf, savunma bölgesindeki sakat futbolcuların eksikliğini hissettirmedi.

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          Öte yandan Fenerbahçe Teknik Direktörü maç sonunda düzenlenen basın toplantısında genç futbolcu için övgü dolu sözler sarf etti.

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          Mourinho’nun Yusuf Akçiçek ile ilgili sözleri şu şekilde:

          "O'na performansı sebebiyle teşekkür etmem gerekiyor. İyi bir performans sergilemese sizler beni öldürürdünüz. O bugün beni kurtardı. Kendisine güveniyorum. Kusursuz değil ama olacak. O'nu şu an Varane ile kıyaslayamam. Ben de O'nu bu yaştayken Şampiyonlar Ligi’nde oynatmıştım. Türk hakem olsaydı 1’inci dakikadan sarı kartı verirdi ve 5’inci dakikada onu değiştirmem gerekirdi. Montella’nın elinde çok fazla oyuncu var ama Yusuf’un performansından o da memnundur"

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