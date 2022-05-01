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Yüsra Geyik'ten 'Hadise' göndermesi! - Magazin haberleri

Yüsra Geyik'ten 'Hadise' göndermesi!

Cihangir'de objektiflere yansıyan Yüsra Geyik, muhabirlerin özel hayatıyla ilgili sorularına yanıt verdi. Oyuncu, "Bu işler kısmet biraz, benim elimde olan bir şey değil. İnanın ki biri yok. Büyük de konuşmak istemiyorum şimdi Hadise gibi, 'Asla koymam' deyip, sonra sosyal medyada paylaşmayı çok tercih etmem gibi geliyor. Böyle deyip, sonra konserimde nişan fotoğraflarımı yayınlarım" ifadelerini kullanarak, kahkaha attı

01.05.2022 - 11:30 | Güncelleme: FİSKOS
HABERTURK.COM

  • Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Oyuncu Yüsra Geyik, önceki akşam Cihangir'deki bir mekandan çıkarken görüntülendi. Keyifli halleriyle dikkat çeken Geyik, basın mensuplarıyla sohbet etti.

  • "KORUNMAYI ÖĞRENDİK VE AŞILIYIZ"

    Yüsra Geyik, "Arkadaşlarınızla beraberdiniz, neler yapıyorsunuz?" sorusuna, "Havaların düzelmesi iyi oldu. Pandemi bitti mi bilmiyorum ama önlemler yavaşladı. Biz de yokmuş gibi yaşıyoruz ama bitmiş bir şey yok. Aslında hastalık devam ediyor. Korunmayı öğrendik ve aşılıyız. O yüzden daha rahatız sanırım." yanıtını verdi.

  • "GÜZEL BİR ŞEY OLSUN DİYE UĞRAŞIYORUZ"

    Yeni projeleriyle alakalı konuşan Geyik, "Okuduğumuz işler var tabi, o yüzden bu taraflara geliyorum zate. Güzel bir şey olsun diye çok uğraşıyoruz." ifadelerini kullandı.

  • "ZİHİNLERİ TAZELEMEK LAZIM"

    Yüsra Geyik, "Arka Sokaklar'da uzun yıllar oynadınız. İnsanlar sokakta size 'Zeliş' diye sesleniyor mu?" sorusunu da cevapladı.

    Oyuncu, "Tabii ki onu yıkmak biraz zor sanırım. Aslında fena değil, tahmin ettiğimden daha kolay alıştılar ama bir kitleyi 'Zeliş'in dışına çıkarmak zor. 'Diziye dönmeyecek misin?' ve 'Neden dönmüyorsun?' gibi sorular duyuyorum. İnsanların öyle bir beklentisi var çünkü çok alıştıkları bir şeydi o ama daha güzel şeyler yapmak lazım, o zihinleri tazelemek için. Onu yıkabilmek için uğraşıyoruz. 11 sezon inanılmaz, ben de kendime şaşırıyorum. 'Arka Sokaklar'la büyüdüm." açıklamasını yaptı.

  • "HADİSE" GÖNDERMESİ

    Geyik, özel hayatıyla ilgili sorulara da yanıt verdi. Yüsra Geyik, "Bu işler kısmet biraz, benim elimde olan bir şey değil. İnanın ki biri yok. Büyük de konuşmak istemiyorum şimdi Hadise gibi, 'Asla koymam' deyip, sonra sosyal medyada paylaşmayı çok tercih etmem gibi geliyor. Böyle deyip, sonra konserimde nişan fotoğraflarımı yayınlarım." ifadelerini kullanarak, kahkaha attı.

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