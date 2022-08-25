"DİZLERİM PARÇALANDI"

Dizinin sargılı olduğu görülen Yüsra Geyik, gazetecilerin, "Geçmiş olsun." sözlerinin üzerine açıklama yaptı.

Geyik, "Çok teşekkürler. Yokuş aşağı scooter sürerken düştüm. Scooter bir yana, ben bir yana gidince dizlerim parçalandı. Bir hafta oldu fakat hala geçmedi." dedi.