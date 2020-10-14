ABD’nin Utah eyaletinin Provo kentindeki Slate Kanyonu’nda yürüyüşe çıkan Kylie Burgess’in peşine puma takıldı.

İHA'nın haberine göre Burgess vahşi hayvanın kendisini kovaladığı anları cep telefonuyla kaydetti.

Pumadan oldukça korkan Burgess, o anları kaydetmekten vazgeçmedi.

Burgess, kaydettiği 6 dakikalık video ile korku dolu anlarını takipçileriyle paylaştı.