AA

Sakarya'da, 4 gün önce kaybolan Özkan Yılmaz (41) için arama çalışmaları sürüyor.

İstanbul Kağıthane'deki Hürriyet Mahallesi'nde muhtar azası Özkan Yılmaz (41), 12 Ocak'ta Sakarya'nın Karasu ilçesi Yalı Mahallesi'ndeki evine geldi. Burada bir süre vakit geçirdikten sonra 17 Ocak'ta komşusuna yürüyüş yapacağını söyleyerek evden ayrılan Yılmaz'dan haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi.

KARADA VE DENİZDE ARANIYOR

Kayıp ihbarı üzerine 19 Ocak'ta karadan arama çalışması başlatıldı. Muhtar azasından herhangi bir iz bulamayan ekipler, çalışmaları denizde de sürdürdü. Çalışmalara, Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı Dalış Emniyet Güvenlik Arama Kurtarma özel timleri, Karasu ve Akçakoca Kolluk Destek Tim Komutanlığı ekipleri ile dalgıçlar destek veriyor.

Özel şoförlük yaptığı öğrenilen Yılmaz'ın yakınlarının sahildeki endişeli bekleyişi sürüyor.