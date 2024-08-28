Yürüyüş ile ilgili birbirinden farklı gerçekler nelerdir?
Hayatımızın bir rutini olan yürüyüş eylemini gerçekleştirirken nasıl yürüdüğümüzü ve yürürken neler yaptığımızı hiç düşünmeyiz. Peki, yürümenin içerisinde çok farklı bilgiler olduğu hiç aklınıza geldi mi? İşte detaylar...
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Yürümek, bedeniniz ve zihniniz için oldukça sağlıklı bir etkinliktir. Ancak yürümek sadece sağlıklı olmakla ilgili değildir; içerisinde farklı bilgiler de barındırır.
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4 BİN ADIM SINIRI
Doktorlar insanların günde 6.000 ila 10.000 adım atmasını tavsiye etse de, araştırmalar günde sadece 2.500 ila 4.000 adım atsanız bile sağlıklı olabileceğinizi gösteriyor.
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Ancak bu, daha azıyla yetinmeniz gerektiği anlamına gelmez; çünkü günlük adım sayınızı ne kadar çok artırırsanız, o kadar çok sağlığınıza olumlu etkisi olur. Kalp sağlığını iyileştirmenin ve ortalama yaşam süresini uzatmanın yanı sıra, daha fazla yürümek yüksek tansiyon, diyabet ve hatta kanser riskinizi azaltabilir!
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UYURGEZERLİK
Uyurgezerlik olarak da bilinen uyurken yürüme problemi, genetik olarak geçebilen veya bazı ilaçlar tarafından tetiklenebilen bir uyku bozukluğudur. Uzmanlar bunun genellikle çocukluk yıllarında meydana geldiğini ancak yetişkinliğe adım attığımızda sona erdiğini söylüyor.
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YÜRÜYÜŞ ŞEKLİNİZ BENZERSİZDİR
Bir kişinin yürüyüşü olarak da bilinen yürüme şekli, ağırlık, duruş ve hız gibi faktörlere bağlı olarak değişir. Bununla birlikte, yaralanmalar da yürüyüşünüzü etkileyerek size anormal yürüyüş olarak adlandırılan durumu verebilir.
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Bazı örnekler antaljik yürüyüş ve paytak yürüyüştür. Antaljik yürüyüş, insanların yürürken topallamasına neden olurken, paytak yürüyüş kalçalardaki zayıflık veya çıkık nedeniyle kişinin ördek gibi yürümesine neden olur.
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YÜRÜRKEN KOLLARI SALLAMAK
Yürürken kollarımızı sallamak bizim için doğal bir şeydir çünkü daha rahat görünür. Ancak bunun yanı sıra bu davranış, daha az enerji harcamamızı sağlar.
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EN HIZLI YÜRÜYEN ÜLKE SİNGAPUR
Hızlı tempolu toplumlara sahip ülkeler, gün içinde yavaş bir tempoda yürümek için zaman bulamazlar. Bu yoğun ülkelere örnek olarak Danimarka, Çin ve İspanya verilebilir. Ancak 2007 yılında Pace of Life Project tarafından yapılan bir araştırma, Singapur'un en çok öne çıkan ülke olduğunu ortaya koymuştur. Çalışma, 35 şehirde 62 feet (19 metre) mesafeyi yürümek için geçen süreyi ölçmüş ve Singapurluların 10,55 saniye ile en hızlı olduğunu bulmuştur!
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YÜRÜMEK AKADEMİK PERFORMANSI ARTIRABİLİR
Basitçe söylemek gerekirse, egzersiz beyninize giden kan akışını artırarak beyninizin daha iyi performans göstermesini sağlar. Bu nedenle ders çalışmadan önce veya çalışma aralarında aerobik bir egzersiz olan yürüyüş yapmak öğrenme ve hafızaya fayda sağlayabilir.
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YÜRÜYÜŞ OLİMPİK BİR SPORDUR
Bu spora yarış yürüyüşü denir ve 1904'ten beri Olimpik bir spor olarak devam etmektedir. Ancak başlangıçta yarış yürüyüşü, dekathlon gibi kombine etkinliklerin bir parçasıydı. Sadece dört yıl sonra, Londra'daki 1908 Oyunları'nda bağımsız bir spor olarak kabul edildi.
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Kurallarına gelince, oldukça basittir: Bir ayak her zaman yerde olmalı ve destek ayağı yerle temas ettiği andan itibaren vücut doğrudan üzerinden geçene kadar uzanmalı ve düz durmalıdır.
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YÜRÜMEK RUH SAĞLIĞI İÇİN İYİ BİR MOTİVASYONDUR
Bazı insanların uzun ve yorucu bir günün ardından sık sık yürüyüşe çıkmasının bir nedeni vardır. Çünkü yürüyüş sadece stres seviyelerini azaltmakla kalmaz, aynı zamanda ruh halimize de iyi gelir.
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Yürümenin ruh sağlığımız için faydalı olmasının bir başka yolu da kendi kendinize düşünmenizi sağlayarak zihninizi toparlamanıza ve kendinizi kontrol etmenize yardımcı olmasıdır.
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YÜRÜYÜŞ AYNI ZAMANDA BİR MOTİVASYON YÖNTEMİ OLABİLİR!
Bu meditasyon türü, Budizm'in tüm formları olan Kinhin, Theravada ve Vipassana'da uygulanır. Ayağınız yere değdiğinde veya kollarınız sallandığında olduğu gibi, çevrenize ve vücut hareketlerinize odaklanarak yavaş bir tempoda yapılır. Geleneksel yöntemlerle meditasyon yapmayı zor buluyorsanız, yürüyüş meditasyonunu dikkatli olmanın alternatif bir yolu olarak kullanabilirsiniz.
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YAVAŞ YÜRÜMEK GÜVEN VERİR Mİ?
Adımlarınız daha geniş olduğunda yavaş yürürsünüz. Psikologlara göre, daha büyük adımlarla yürüdüğünüzde daha fazla yer kaplarsınız; bu da sadece güven değil, aynı zamanda otorite anlamına da gelir.
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Ancak güvenle yürümek sadece adımlarınız ve hızınızla ilgili değildir. İleriye bakmak, ellerinizi ceplerinizden çıkarmak ve kambur durmamak gibi dikkate alınması gereken başka faktörler de vardır.
Kaynak: Thefactsite