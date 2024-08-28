EN HIZLI YÜRÜYEN ÜLKE SİNGAPUR

Hızlı tempolu toplumlara sahip ülkeler, gün içinde yavaş bir tempoda yürümek için zaman bulamazlar. Bu yoğun ülkelere örnek olarak Danimarka, Çin ve İspanya verilebilir. Ancak 2007 yılında Pace of Life Project tarafından yapılan bir araştırma, Singapur'un en çok öne çıkan ülke olduğunu ortaya koymuştur. Çalışma, 35 şehirde 62 feet (19 metre) mesafeyi yürümek için geçen süreyi ölçmüş ve Singapurluların 10,55 saniye ile en hızlı olduğunu bulmuştur!