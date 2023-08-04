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        Haberler Yaşam Yürüyemeyen kediye 3 boyutlu yazıcıyla ortez yapıldı

        Yürüyemeyen kediye 3 boyutlu yazıcıyla ortez yapıldı

        Muğla'nın Milas ilçesinde sol arka ayağı felç olan ve yürüme güçlüğü çeken kediye, Milas Veteriner Fakültesinde 3 boyutlu yazıcıyla ortez hazırlandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.08.2023 - 09:59
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        3 boyutlu yazıcıyla yürümeye başladı
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        Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Veteriner Fakültesi bahçesinde sol arka bacağı felçli şekilde bulunan kedinin, yeniden yürüyebilmesi için çalışma yapıldı.

        Sol arka ayağında sinir hasarı tespit edilen kedi için 3 boyutlu yazıcıyla ortez aparatı hazırlandı. Aparatın takıldığı felçli kedi yeniden yürümeye başladı.

        Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Artay Yağcı, fakültede bu tür tedavi uygulamalarını yapabildiklerini söyledi.

        Üç boyutlu yazıcı ile hayvanlara ortez uygulamasının çok yaygın olmadığını belirten Yağcı, Cerrahi Anabilim Dalı ve Anatomi Anabilim Dalı Dijital Anatomi Laboratuvarının ortak çalışmalarıyla ortez tasarımının ortaya çıkarıldığını ifade etti.

        Uygulamada teknik donanım ve insan kaynakları bakımından tamamıyla kendi kendine yeten bir fakülte olduklarını belirten Yağcı, "Yaptığımız bu çalışmayla hastalarımıza güncel tedavi yöntemlerini sunmayı, fakültemiz öğrencilerinin de güncel tedavi yöntemleri hakkında deneyim ve bilgi sahibi olmalarını amaçlıyoruz" diye konuştu.

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        #Yürüyemeyen kedi
        #ortez
        #Muğla
        #haberler
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