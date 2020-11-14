Yürüyemeyen "Cino"yu sevginin gücü ayağa kaldırdı - KOCAELİ

AA

Abdulmenaf Çelik, çalıştığı fabrikadan arda kalan zamanında çeşitli nedenlerle yürüyemeyen hayvanları yaptığı yürüteçlerle ayağa kaldırıyor.Felçli ya da yürüyemeyen kedi ve köpekler için çeşitli malzemeler kullanarak yürüteçler yapan Çelik, yaraları nedeniyle yürüyemeyen 14 yaşındaki "Cino"ya da bir yürüteç yaptı.Yürüteç ve uygulanan tedavisiyle yeniden yürüyen köpeğin hayata tutunması, kendisini sahiplenen ve tedavi eden veteriner Fatih Koyuncu ile Çelik'i mutlu etti.

- "Hayvanlara destek olmaktan mutluyum"

Çelik AA muhabirine, Cino'ya yürüteç yapılması için kendisine ulaşıldığını, İstanbul'daki bir sitenin sakinlerinin köpeğin ihtiyaçlarını karşıladığını söyledi.Cino'nun hiç hareket edemediğini, yatar pozisyonda olduğunu anlatan Çelik, "Bu nedenle hayvanda derin yaralar oluşmuştu. Cino'nun adım atacak hali yoktu. Yürüteci yaptıktan sonra Cino'nun yaraları iyileşmeye başladı. Bir iki adım atmaya başladı. Cino, bu sürece gelinceye kadar artık yürümeye başladı. Cino yürüteç olmadan hayatına devam ediyor. Yaraları da geçmiş gibi." diye konuştu.

Çelik, büyük uğraşlarla yaptığı yürüteçlerin hayvanların tedavisine ve onların yaşam sürmesine destek olduğu için mutlu olduğunu ifade ederek, hayvanseverlerin kendisine "abdulmenaf41" instagram hesabından ulaşabileceğini kaydetti.

- "Yürüteç olmadan yürüyebilir hale geldi"

Veteriner Fatih Koyuncu da uygulanan tedaviyle köpeğin reflekslerinin kısmen yerine geldiğini dile getirerek, "Daha sonrasında dengeli besinle kasları kuvvetlendirildi. Fizik tedavi sonucu ortalama 2-3 aylık sürede tekrar yürüteçle ayaklarını kısmen kullanabilir hale geldi. Tedavi ve fizik tedaviye devam edildi." diye konuştu.

Koyuncu, ortalama 1-1,5 aylık süre sonunda Cino'nun yürüteç olmadan yürüyebilir hale geldiğini kaydetti.