Konya'da bel ağrısı şikayetiyle gittiği özel hastanede yanlış teşhis konulup ameliyat edildikten sonra kısmi felç geçiren kadın, yaklaşık 15 gün süren tekerlekli sandalye mahkumiyetinden 3 saatlik ameliyatla kurtuldu.

Cihanbeyli ilçesinde yaşan 59 yaşındaki Hatice Keskin, 1,5 yıl önce bel ağrısı şikayetiyle Konya'da gittiği özel hastanede "fıtık" teşhisi konularak ameliyata alındı. Operasyonun ardından birkaç ay sonra ağrıları tekrar nükseden ve sağ ayağında his kaybı yaşamaya başlayan Keskin, yeniden doktora başvurdu. Tekrar ameliyat edilen kadın, operasyonun ardından zamanla yürüme yetisini kaybetti ve tekerlekli sandalyeye mahkum oldu.

Artık yürüyemeyeceği umutsuzluğuna kapılan Keskin'e son olarak gittiği Farabi Hastanesi'nde sırt bölgesinde oluşan ve çok nadir görülen "omurilik tümörü" teşhisi konuldu. Keskin'in hastanede çekilen MR sonucunda, yürüyememesinin fıtık nedeniyle değil, omurilik tümörüne bağlı olduğu tespit edildi. Vakit kaybedilmeden ameliyata alınan kadın, 15 gün yaşadığı tekerlekli sandalye esaretinden 3 saatlik ameliyatla kurtularak yürümeye başladı.

Keskin, yanlış konulan teşhisin kendisini çok yıprattığını söyledi. Yaklaşık 1,5 yıl içerisinde 2 kez ameliyat edildiğini ifade eden Keskin, "Ameliyatlar sonrası hastalığım tekrar nüksetti. İlk operasyonun ardından sağ ayağım işlevini yitirmeye başladı. Yine ameliyat edildim fakat hiçbir sonuç alamadım. Yürüyememeye başlamıştım. Doktorlar, yaklaşık bir seneye kadar tekrar yürüyebileceğimi söyleyerek taburcu ettiler." diye konuştu.

Keskin, bu süre zarfında fizik tedavi desteği de aldığını fakat hiçbir işe yaramadığını anlattı.

"ARTIK YÜRÜYEMEYECEĞİM DİYE ÇOK KORKTUM"

Ümidini kesmeden tedaviye devam ettiğini aktaran Keskin, "Yaptığım hiçbir şey işe yaramadı. Taburcu edildikten bir ay sonra kısmi felç geçirdim. Ayaklarımı kullanamaz hale geldim. Tekerlekli sandalyeye mahkum olmuştum. 'Artık yürüyemeyeceğim' diye çok korktum. Bu süreçten sonra ümidimi yitirdiğim zamanlar oldu. Günlük işlerimi bile yapamaz hale gelmiştim." dedi.

Keskin, felç kaldıktan yaklaşık 15 gün sonra, Farabi Hastanesi'ne gittiğini, burada çekilen MR neticesinde, daha önce konulan fıtık teşhisinin yanlış olduğunu öğrendiğine işaret etti.

Vakit kaybedilmeden ameliyata alındığını dile getiren Keskin, "Çekilen MR sonucu sırtımda 'omurilik tümörü' tespit edildi. Yani yürümemi engelleyen şey fıtık değil bu tümörmüş. Yaklaşık 15 gün kısmi felçli ve tekerlekli sandalyeye mahkum kalmıştım. Yapılan ameliyatın ardından tekrar yürümeye başladım. İnşallah taburcu edilnce evime yürüyerek gideceğim." dedi.