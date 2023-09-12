Bursa'da yolda yürürken bıçaklanan kişi yaşam savaşını kaybetti
Bursa'da dün akşam saatlerinde yolda yürürken bıçaklanarak ağır yaralanan Nazım Kahraman, yaşam savaşını kaybetti. Saldırgan sabah saatlerinde bir parkta gözaltına alındı
Bursa'da yolda yürürken bıçaklanarak ağır yaralanan Nazım Kahraman (38), hastanede hayatını kaybetti.
Nazım Kahraman, dün akşam saatlerinde Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi Millet Caddesi'nde yürürken yanından geçen kişi ile tartışmaya başladı. Kavgaya dönüşen olayda bıçaklanan Kahraman, kaçarak kahvehaneye sığındı.
Ağır yaralanan Kahraman, olay yerindeki müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Olayın ardından güvenlik kameralarını inceleyen polis, şüphelinin İ.D. olduğunu belirledi. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri İ.D.'yi sabah saatlerinde bir parkta gözaltına aldı.
İ.D. ifadesinde, yürürken Nazım Kahraman'la karşılaştığını, ardından tartıştıklarını ve Kahraman'ı bıçakladığını itiraf etti. İ.D.'nin Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
Hastanede tedavi altına alınan Nazım Kahraman ise, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
*Fotoğraflar: DHA