'Yurttaş Kane' nasıl yazıldı?

Hollywood'un altın çağına damga vuran isimlerden biri olan Mankiewicz'in öyküsünü anlatmak için 20 yıl önce ilk adımı atan ancak o dönemde bu hayalini gerçekleştiremeyen Fincher başrol için de Oscar'lı yıldız Gary Oldman'la anlaştı. Filmin senaryosunu yönetmen David Fincher'in gazeteci babası Jack Fincher yazdı.