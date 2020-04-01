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Habertürk'ten Gülçin Ayçe Evliyagil'in sorularını yanıtlayan grup, fikrin nasıl çıktığını anlattı. Solist Samet Türkyılmaz, elektronik gitarda Onur Tevfik, bas gitarda Emin Faruk, klavyede Soner Uslu ve davulda Emre Elmas "Ya Evde Yoksan" şarkısıyla İzmirlilere konser verdi.

Solist Samet Türkyılmaz, "Bu süreç başladığında aynı evde yaşamaya karar verdik. Zorunlu olmadıkça dışarıya çıkmamaya çalışıyoruz. Sahneyi çok özledik, insanlarla şarkı söylemeyi çok özledik. Evde kalırsal bu süreci daha hızlı atlatırız. Evden çıktıkça daha kötü hale geliyoruz. Bu mesajı her hafta vermeye çalışacağız" dedi.

Evde kalarak nasıl zaman geçirdiklerini anlatan Türkyılmaz, "Yemek yapmayı, video çekmeyi öğrendik. Müzik yapıyor, kitap okuyoruz. En çok sahneyi özledik. İnsanlarla buluşmayı, şarkı söylemeyi ve alkışlanmayı çok özledik" diye konuştu.

BALKONDAN KEMAN PERFORMANSI

Zeytinburnu’nda yaşayan 13 yaşındaki Tuana Ekin Şahin yeni tip koronavirüs nedeniyle evde kalanlar için İzmir’in Dağları, Hayat Bayram Olsa gibi şarkıları kemanla balkonda çaldı. Arkadaşının da işaret diliyle eşlik ettiği o anlar havadan görüntülenirken balkonda keman performansına vatandaşlar da alkışlarıyla destek verdi.

Çin’den dünyaya yayılan ve Türkiye’de ölümlere neden olan yeni tip korona virüs nedeniyle vatandaşlar evde kalmaları yönünde uyarılınca birçok kişi evlerinde farklı aktiviteler yapmaya başladı. Zeytinburnu’nda yaşayan 13 yaşındaki Tuana Ekin Şahin de Avrupa ülkelerinde balkonlarda şarkı söyleyen ve enstrüman çalan kişilere özenerek yakınının balkonunda keman çalmaya başladı. Kemanıyla İzmir’in Dağları, Memleketim, Hayat Bayram Olsa gibi şarkıları çalan Şahin’e arkadaşı Tuana Yıldırım da işaret diliyle eşlik etti. Kimi mahalle sakinleri o anları camlardan izlerken kimileri de çocuklarıyla balkonlara çıkarak alkış tuttu. Balkonda keman performansı ise havadan görüntülendi. Görüntülerde Şahin’e evlerinden eşlik eden dikkat çekti.

"İNSANLARIN BENİ ALKIŞLADIKLARINI GÖRMEK ÇOK GÜZEL"

Evde kalan vatandaşlar için balkonda keman çalmaya başladığını dile getiren 13 yaşındaki Tuana Ekin Şahin, “Anlamlı şarkılar çalmaya dikkat ediyorum, ‘Memleketim, Hayat Bayram Olsa’ şu anda bu tarz pozitif parçalara ihtiyacım var. Şu anda milletimizi birbirimizi, kendimizi korumamız için çok basit bir şey sadece evde kalmamız yeterli. Evde farklı hobiler ilgilenebiliriz yaşıtlarım ders çalışabilir, kitap okuyabilir. Maskemi kapatıyorum, normalde eldivenlerimi de takıyorum. Bu tarz şeylere çok dikkat etmemiz gerekiyor. İnsanlar sokaktan çekilmişken ve herkes evinde oturuyorken beni dinlemelerini biraz hoş vakit geçirmelerini istedim. Televizyonda İtalya’daki insanların sokağa çıkma yasağı yüzünden balkonlarda kendilerini eğlendirdiklerini, müzik yaptıklarını, vakitlerini güzel şeylerle geçirdiklerini gördüm. Ben neden yapmayayım hem de keman çalıyorum dedim. Vatandaşlar destek oluyorlar onlara minnettarım. Alkışlayanlar, tezahürat yapanlar var. Balkonlarına çıkıp izleyenler çocuklarına izletenler var, görünce mutlu oluyorum” dedi.

"O KEMAN ÇALIYOR BEN DE İŞARET DİLİYLE YARDIM EDİYORUM"

Arkadaşına işaret diliyle eşlik etmekten memnuniyet duyduğunu ve vatandaşların bu süreç boyunca evde kalması gerektiğini belirten Tuana Yıldırım ise, “Kuzenimin annesi babası işitme engelli, o yüzden bende ondan örnek alarak neden bu dili öğrenmeyeyim dedim. Önceden de korolarda müzik çalışmalarım oldu. Onlarla beraber duyup onların yaptıklarını yapabiliyorum. Bağdaştırıyorum kendi kelimelerimle. O mesela keman çalıyor bende ona işaret diliyle yardım ediyorum” ifadelerini kullandı.

ÇÖPÇÜLER KOROSU'NDAN KONSER

Malatya'nın Battalgazi ilçe belediyesine bağlı çöpçüler korosu ve zabıta ekipleri, yeni tip koronavirüs nedeniyle evlerinde kalan vatandaşlara moral vermek için ilçede sokakları gezerek konser verdi.

Tulumlarını giyip, maske ve eldivenlerini takan koro üyelerinin söylediği şarkılara, vatandaşlar da evlerin balkon ve pencerelerinden eşlik etti. Kameraya da yansıyan konser, renkli görüntülere sahne oldu.