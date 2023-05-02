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Yurttan kaçmak isterken sarkıttığı çarşaf kopunca düşüp yaralandı

Aksaray'da yurttan kaçmak isteyen 16 yaşındaki Merve A.'nın, ikinci kattan sarkıttığı çarşaf koptu. Yaralanan Merve A., hastanede tedavi altına alındı

Giriş: 02.05.2023 - 10:50 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Yurttan kaçmak isterken sarkıttığı çarşaf koptu
Yurttan kaçmak isterken sarkıttığı çarşaf koptu
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DHA

Aksaray'da kaldığı yurttan kaçmak isteyen Merve A. (16), aşağı inmek için 2'nci katın penceresinden sarkıttığı çarşafın kopması sonucu düşüp, yaralandı.

DHA'nın haberine göre olay, saat 07.30 sıralarında meydana geldi. Ali ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'ne bağlı çocuk evlerinde kalan Merve A., kaldığı binanın 2'inci kat penceresine bağladığı çarşafları sarkıtıp aşağı inmeye çalıştı.

Bu sırada çarşaf kopunca Merve A. düşüp, yaralandı. Merve A., yurt görevlilerinin çağırdığı ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırılarak tedaviye alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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