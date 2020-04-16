"Yurttaki kardeşleri"ne siperli maske ürettiler

16 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Antalya Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde devlet koruması altındaki üç çocuk, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yurttaki arkadaşları için siperli maske üretti.
Antalya Çocuk Evleri Sitesi'nde yaşayan 13-17 yaş grubundaki üç arkadaş, kendileri gibi devlet korumasında bulunan, "kardeşlerimiz" dedikleri çocuklar için siperli maske üretmeye karar verdi.
Aldıkları kararı paylaştıkları kurum müdürü ve öğretmenlerinden tam destek alan üç arkadaş, temin edilen malzemelerle, internetten yapımını öğrendikleri maskeyi, öğretmenler odasında üretmeye başladı.
Her fırsata bir araya gelerek çalışan üç arkadaş, 8 günde ürettikleri 200 siperli maskeyi, devletin himayesindeki diğer çocuklara dağıttı.
Çocuklar, şimdi de huzurevindeki büyükleri için çalışmaya devam ediyor.
- "Karınca misali, devletimize küçük de olsa katkı için çalışıyoruz"
Çocuklardan K.A, AA muhabirine, ortaya çıkan virüs salgını sonrası bütün tedbirlere uyduklarını söyledi.
Devletin ekmeğiyle büyüdükleri için her zaman onun ve milletin emrinde olduklarını anlatan K.A, "Vatana, millete hizmet anlayışıyla, 'Bir maske, bir maskedir.' düşüncesiyle çalışmaya başladık. Yerdeki bir çöpü dahi kaldırmak vatana, millete hizmettir." dedi.
Her zaman üretim yapmak istediklerini belirten K.A, maskeyi hediye ettikleri kardeşlerinin çok sevindiğini dile getirdi.
Her ürettikleri maskede tarifi imkansız bir mutluluk yaşadıklarını vurgulayan K.A, "Karınca misali, devletimize küçük de olsa katkımızın olması için çalışıyoruz. Bu devlete olan borcumuzdur. Şimdi yaşlılarımız için çalışıyoruz. En kısa zamanda onlara da hediyelerimizi ulaştıracağız." diye konuştu.
- Çocukların davranışı gururlandırdı
Antalya Çocuk Evleri Sitesi Müdürü Ali Öztürk, kurumlarında yetişen çocukların bu şekilde üretim çalışması yapmasının kendilerini duygulandırdığını ifade etti.
Çocukların kendi emekleriyle çalışmaya başladığını anlatan Öztürk, "Verdiğimiz emekleri böyle görmek, geleceğimizin teminatı gençlerimizin böyle yetişiyor olması bizi çok daha ümitlendirdi, gururlandırdı. Çocuklarımızın böyle fikirlerle gelmesi bizim de motivasyonumuzu yükseltiyor." ifadelerini kullandı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!