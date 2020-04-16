Yurttaki karantina süresi dolan 150 kişi evlerine gönderildi - BURSA

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Görükle Yerleşkesi'ndeki Emir Sultan Erkek Öğrenci Yurdu'na yerleştirilen 150 kişinin 14 günlük karantina süresi doldu.Yapılan sağlık kontrollerinin ardından yetkililerin sosyal mesafe kuralına dikkat ederek uğurladığı vatandaşlar, otobüslerle memleketlerine gönderildi.

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