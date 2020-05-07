Habertürk
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
HaberlerAjans Haberleri

Yurtlarda karantinada tutulan vatandaşlar Türkiye'ye minnettar

Suudi Arabistan ve Duabi'den getirilerek yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Bolu'daki öğrenci yurdunda gözetim altında tutulan vatandaşlar, Türkiye'ye ve yetkililere minnettarlıklarını yazdıkları mektuplarla dile getirdi.

07.05.2020 - 11:05 | Güncelleme: ABONE OL
Yurtlarda karantinada tutulan vatandaşlar Türkiye'ye minnettar
AA

Suudi Arabistan ve Dubai'den getirilerek Bolu'da Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Tokadi Hayrettin Öğrenci Yurdu'na yerleştirilen 648 kişi, 14 günlük karantina süresi kapsamında gözlem altında tutuluyor.

Otel konforundaki yurtta kalanların her türlü ihtiyaçları yurt personeli ve Türk Kızılay Bolu Şube Başkanlığı görevlilerince karşılanıyor.

Yurtta kalanlar, kendilerine bu imkanı sunan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne ve yurt çalışanlarına şükran ve minnettarlıklarını dile getirdikleri mektuplar yazdı.

- "Ülkemle bir kez daha gurur duydum"

Dubai'den gelen Şeyma Kabadayı, mektubunda ülkesiyle bir kez daha gurur duyduğunu belirterek, yurtta her ihtiyaçlarının karşılandığını kaydetti.

Yurtta görev yapan personele yaklaşımlarından dolayı teşekkür eden Kabadayı, "Devletime ve milletime bir kez daha minnettarım. Allah devletimize, devlet büyüklerimize zeval vermesin. Canım Türkiye'm, canım vatanım. Her köşesi cennet vatanım. Ne mutlu Türk'üm diyene." ifadelerini kullandı.

Suudi Arabistan'dan gelen Şaban Yüksel de mektubunda 23 Nisan'da Bolu'ya geldiklerini aktardı. Yurttaki hizmetlerden duyduğu memnuniyeti dile getiren Yüksel, personele teşekkür etti.

Yurtta kalan Bilgen Kabaoğlu, Hakan Topçu, Mehmed Şerif Demirtaş ve Ayla Kabadayı da yazdıkları mektuplarla Türkiye'ye ve yetkililere minnettarlıklarını ifade etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Ölü halde bulunmuştu... Yeni gelişme!
Ölü halde bulunmuştu... Yeni gelişme!
Yemekten 1,5 saat sonra yerseniz...
Yemekten 1,5 saat sonra yerseniz...
Lamalar koronavirüse umut olacak
Lamalar koronavirüse umut olacak
'Ne zaman paran olursa o zaman öde'
'Ne zaman paran olursa o zaman öde'
Böyle fark görülmedi
Böyle fark görülmedi
Salgın nedeniyle izole yaşayanları süreç bitince ne gibi riskler bekliyor?
Salgın nedeniyle izole yaşayanları süreç bitince ne gibi riskler bekliyor?
Görme yetisini kaybeden KKTC'li hasta, özel uçakla getirildiği Türkiye'de tedavi edildi
Görme yetisini kaybeden KKTC'li hasta, özel uçakla getirildiği Türkiye'de tedavi edildi
Rusya, Esed rejimine çalışan unsurları Libya'da savaştıracak
Rusya, Esed rejimine çalışan unsurları Libya'da savaştıracak

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X