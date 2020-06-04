Yurtlara bırakılan teşekkür mektupları özenle saklanıyor - KASTAMONU

Şeyh Şaban-ı Veli Yurdu'nda 14 günlük izolasyon süreçleri bittikten sonra ayrılanların yazdıkları ve odalarına bıraktıkları mektuplar saklanıyor.Memleketine giden Ayhan Uzun, yazdığı teşekkür mektubunda, sabah 03.00'te yurda yerleştirilmelerine rağmen yatak ve çarşafların tertemiz olduğunu belirtti.ABD'den geldikleri için yorgun olduklarını ifade eden Uzun, "Odamızın kaloriferleri yanıyordu, sıcak suyumuz akıyordu. Bu uzun ve yorucu yolculuktan sonra sanki cennete düşmüştük. Burada bize çok iyi baktılar. Her gün biraz daha alıştık, sanki evimiz gibi oldu. Personel süperdi. Kastamonu'ya ilk kez geldim ama karantina nedeniyle şehri göremiyorum. Bu salgın ve hastalık sona erdiğinde bu güzel şehri ve insanları ziyaret etmeye geleceğim." ifadelerini kullandı.Zekeriya Yılmaz da mektubunda, yurtta kaldıkları sürece yanlarında olan doktor, hemşire, asker, polis, Kızılay, AFAD ve yurt personeline teşekkür etti.Türkiye Cumhuriyeti'nin örneği olmayan bir davranış sergilediğini vurgulayan Yılmaz, şöyle devam etti:"Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyorum. Dünyanın hiçbir ülkesinde gösterilmeyen ilgiyi Türkiye, vatandaşlarına göstermiştir. Bundan dolayı ülkem ve sevgili büyüğümüz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'la gurur duyuyorum."Hüseyin Büyükkaya ise mektubuna, "Bir annenin yeni doğmuş bebeğine baktığı gibi bizi bu derece nazlayan ve haddinden fazla alaka gösteren devletime minnettarım." diye yazdı.Odasını kendilerine bırakan üniversite öğrencilerine teşekkür eden Fatih Salihoğlulları ise mektubunda şunları kaydetti:"Bu kadar kısa sürede hayatınızdaki her şeyi bırakıp bütün düzeni değiştirmenin ne kadar zor olduğunun farkındayım. Umarım sizin de hayatınızda sizin için böyle fedakarlıklar yapan insanlar bulunur. Odanızda geçirdiğim bu süreç sizin sayenizde çok güzeldi. Odanızda bir sürü sanatsal faaliyet yaptım. Resim çizdim şarkı söyledim, bazen canım sıkıldı dans ettim, bazen de oturup iki satır yazı yazdım. Bütün bu süreçte sizlere misafir olduğumu hissettim. Keşke hepinize tek tek teşekkür etme fırsatım olsaydı. Sizler, evine misafir geldiğinde kendi yatağını verip rahatından vazgeçen yüce gönüllü insanlarsınız. Umarım hayatınızda her şey güzel ve yolundadır."Agah Üstündağ da Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu'na teşekkür ettiği mektubunda, "Yurtta gösterilen ilgi alaka inanılmazdı. Şimdiye kadar yediğim en lezzetli tabldot yemekleri yedim. Herkese çok teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.
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