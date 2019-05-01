Türkiye bugün 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyor. 1 Mayıs gününde Yurtiçi, MNG ve Aras kargo firmalarında işlem yapacak vatandaşlar Yurtiçi, MNG ve Aras kargo bugün açık mı? sorularının cevabını arıyor. İşte kargo firmaları çalışma saatleri...

YURTİÇİ, MNG VE ARAS KARGO BUGÜN AÇIK MI?

Ülkemizde 1 Mayıs İşçi Bayramı yani Emek ve Dayanışma Günü resmi tatil olduğu için Yurtiçi, MNG ve Aras kargo şubeleri kapalı durumdadır. Vatandaşlar yaşadıkları kent, ilçe ve kasabalarda bulunan kargo firmalarının şubeleri için çalışma saatlerini haberimizden öğrenebilirler.