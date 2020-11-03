Yurtiçi Kargo, Ayda'nın tüm eğitim masraflarını karşılayacak

AA

Yurtiçi Kargo açıklamasında, "İzmir'de yaşanan depremin ardından tüm Türkiye'nin gözleri enkaz altında kalan vatandaşlarımızdan gelecek güzel haberlere kitlenmişti. Aradan geçen saatlerin ardından umutların azaldığı bir anda arama kurtarma ekiplerinden gelen güzel haberle yeniden umutlarımız yeşerdi. 91 saatlik çalışmaların ardından arama kurtarma ekipleri 4 yaşındaki Ayda'ya ulaştı." ifadeleri kullanıldı.

Yurtiçi Kargo, Ayda'nın enkaz altından kurtarılmasının ardından "Mucizenin adı Ayda! Şube müdürümüz Uğur Gezgin'in 4 yaşındaki kızı Ayda tam olarak 91 saat sonra enkaz altından kurtarıldı. Mutluluğumuzu tarif edemiyoruz" açıklamasıyla Ayda'nın şirket çalışanlarının kızı olduğunu duyurmuştu.

Şirketin sosyal medya hesaplarından daha sonra yapılan açıklamada, "Ayda bizim kızımız! 91 saat sonra enkazdan sağ kurtulan Ayda'mızın tüm eğitim masrafları şirketimiz tarafından karşılanacaktır." ifadelerine yer verildi.