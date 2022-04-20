Türkiye İstatistik Kurumu, mart ayına ilişkin YD-ÜFE verilerini açıkladı.
Buna göre, martta YD-ÜFE aylık yüzde 7,29, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 13,39, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 105,82 ve 12 aylık ortalamalara kıyasla yüzde 59,47 artış gösterdi.
Sanayinin iki sektörünün yıllık değişimlerine bakıldığında, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 109,63, imalatta yüzde 105,74 artış oldu.
ARA MALINDA ARTIŞ YÜZDE 122.8
Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri dikkate alındığında ara malında yüzde 122,84, dayanıklı tüketim malında yüzde 95,55, dayanıksız tüketim malında yüzde 87,04, enerjide yüzde 240,52, sermaye malında yüzde 87,08 yükseliş görüldü.
Sanayinin iki sektörünün aylık değişimleri, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 8,2, imalatta yüzde 7,27 artış olarak belirlendi.
Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri, ara malında yüzde 7,91, dayanıklı tüketim malında yüzde 6,86, dayanıksız tüketim malında yüzde 6,24, enerjide yüzde 29,83, sermaye malında yüzde 4,86 yükseliş oldu.
Yıllık YD-ÜFE'ye göre, 16 alt sektör daha düşük, 9 alt sektör daha yüksek değişim gösterdi.
YD-ÜFE sektörlerinden giyim eşyası yüzde 70,63, basım ve kayıt hizmetleri yüzde 75,44, tütün ürünleri yüzde 79,35 endekslerin en az arttığı alt sektörler olarak hesaplandı. Buna karşılık kok ve rafine petrol ürünleri yüzde 240,52, ana metaller yüzde 147,57, kimyasallar ve kimyasal ürünler yüzde 123,21 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.
Aylık YD-ÜFE'ye göre, 15 alt sektörün daha düşük, 10 alt sektörün daha yüksek değişim gösterdiği hesaplandı.
Aylık bazdaki değişimlere bakıldığında ise YD-ÜFE motorlu kara taşıtları, römork ve yarı römork yüzde 4,36, basım ve kayıt hizmetleri yüzde 4,70, tütün ürünleri yüzde 4,92 ile endekslerin en az arttığı alt sektörler oldu. Buna karşılık kok ve rafine petrol ürünleri yüzde 29,83, temel eczacılık ürünleri ve müstahzarları yüzde 10,94, metal cevherleri yüzde 10,86 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler olarak belirlendi.
YD-ÜFE'nin aylık değişim oranları şöyle:
YD-ÜFE'nin yıllık değişim oranları şöyle:
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