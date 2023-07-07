Yurtdışından telefon alanlar dikkat! Kayıt ücretine 14 bin TL zam geldi!

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Gelen son dakika bilgilerine göre, 492 Sayılı Harçlar Kanunu'na bağlı tarifelerde yer alan maktu harç tutarlarına yüzde 50 oranında zam yapıldı. Resmi Gazete'de yayımlanan kararla birlikte yurtdışından alınan telefonların Türkiye için pasaporta kayıt ücretleri 20.000 TL oldu.

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Birçok vatandaş Apple'ın Türkiye zamlarından sonra yurtdışından telefon alıyor ve 6091 TL IMEI kaydı ödemesi gerçekleştiriyordu. Fakat Resmi Gazete'de yayımlanan son karar ile birlikte IMEI pasaport kayıt ücreti 20.000 TL oldu.

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RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI! Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında; Yargı, Noter, Vergi Yargısı, Tapu ve Kadastro, Konsolosluk, Pasaport, İkamet Tezkeresi, Çalışma İzni, Çalışma İzni Muafiyeti, Vize, Dışişleri Bakanlığı Tasdik, Gemi ve liman, İmtiyazname, Ruhsatname, Diploma ve Trafik harçlarını kapsayan 492 Sayılı Harçlar Kanunu'na bağlı tariflerde yer alan maktu harçlara yüzde 50 oranında artış yapıldı.

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YILLARA GÖRE IMEI ÜCRETLERİ 2012 - 100 TL 2013 - 115 TL 2014 - 119.5 TL 2015 - 131.5 TL 2016 - 138.5 TL 2017 - 149.2 TL 2018 - 500 TL 2019 - 1500 TL 2020 - 1838.7 TL 2021 - 2006 TL 2022 - 2732 TL 2023 - 6091 TL iken Resmi Gazete kararına göre 20.000 TL oldu.