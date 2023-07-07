Yurtdışından telefon alanlar dikkat! Kayıt ücretine 14 bin TL zam geldi!
Gelen son dakika haberlerine göre noter, tapu, pasaport, vize, diploma ve trafik harçları dahil maktu harçlara yüzde 50 oranında zam yapıldı. Resmi Gazete'de yayımlanan kararla birlikte yurtdışından gelen telefonların pasaport kayıt ücreti de 6 bin TL'den 20 bin TL'ye yükseldi.
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Gelen son dakika bilgilerine göre, 492 Sayılı Harçlar Kanunu'na bağlı tarifelerde yer alan maktu harç tutarlarına yüzde 50 oranında zam yapıldı. Resmi Gazete'de yayımlanan kararla birlikte yurtdışından alınan telefonların Türkiye için pasaporta kayıt ücretleri 20.000 TL oldu.
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Birçok vatandaş Apple'ın Türkiye zamlarından sonra yurtdışından telefon alıyor ve 6091 TL IMEI kaydı ödemesi gerçekleştiriyordu. Fakat Resmi Gazete'de yayımlanan son karar ile birlikte IMEI pasaport kayıt ücreti 20.000 TL oldu.
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RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI!
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında; Yargı, Noter, Vergi Yargısı, Tapu ve Kadastro, Konsolosluk, Pasaport, İkamet Tezkeresi, Çalışma İzni, Çalışma İzni Muafiyeti, Vize, Dışişleri Bakanlığı Tasdik, Gemi ve liman, İmtiyazname, Ruhsatname, Diploma ve Trafik harçlarını kapsayan 492 Sayılı Harçlar Kanunu'na bağlı tariflerde yer alan maktu harçlara yüzde 50 oranında artış yapıldı.
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YILLARA GÖRE IMEI ÜCRETLERİ
2012 - 100 TL
2013 - 115 TL
2014 - 119.5 TL
2015 - 131.5 TL
2016 - 138.5 TL
2017 - 149.2 TL
2018 - 500 TL
2019 - 1500 TL
2020 - 1838.7 TL
2021 - 2006 TL
2022 - 2732 TL
2023 - 6091 TL iken Resmi Gazete kararına göre 20.000 TL oldu.
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YURT DIŞINDAN GETİRİLEN TELEFON KAÇ GÜN KULLANILABİLİR?
Yurtdışından getirilen telefonlar 120 gün kayıt yaptırmadan kullanılabilmektedir. Cihaz 120 gün içinde kayıt edilmemesi durumunda iletişime kapatılmaktadır. Kayıt işlemleri e-Devlet üzerinden gerçekleştirilmektedir.