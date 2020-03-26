Yurtdışından tahliye edilen Türk vatandaşları karantina süresinin dolmasını bekliyor - BOLU

Türk Hava Yollarının (THY) düzenlediği uçuşlarla 10’u Kolombiya, 39’u Yunanistan, 23’ü İsveç, 138’i Fransa, 22’si Kazakistan, 34’ü Ukrayna’dan getirilen ve Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Gölköy Yerleşkesindeki yurtta misafir edilen Türk vatandaşları sağlık personelince günde 2 kez kontrol ediliyor.Karantinalarını 2 hafta içinde tamamlayacak misafirlere günde 3 öğün yemek verilen yurtta güvenlik görevlilerinin yanı sıra 4’ü doktor 6 sağlık çalışanı ve 12 AFAD personeli hizmet veriyor.

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